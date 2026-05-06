Výrobné ceny v eurozóne v marci medzimesačne vzrástli o 3,4 %
Ceny slovenských priemyselných výrobcov v marci medzimesačne klesli o 1 %.
Autor TASR
Luxemburg 6. mája (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne v marci podľa predbežného odhadu medzimesačne stúpli o 3,4 % a v rámci celej Európskej únii (EÚ) sa zvýšili o 3,2 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa výrobné ceny priemyselných firiem v eurozóne posilnili o 2,1 % a v rámci celej EÚ o 2 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v stredu na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Ceny slovenských priemyselných výrobcov v marci medzimesačne klesli o 1 %. V porovnaní s marcom minulého roka sa slovenské výrobné ceny znížili o 1,3 %, čo bol v rámci členských štátov EÚ tretí najvýraznejší pokles. Viac sa medziročne oslabili iba v Luxembursku (-4,9 %) a v Estónsku (-2,4 %). Najviac výrobné ceny medziročne stúpli v Rumunsku (7,8 %), Bulharsku (7,5 %) a v Litve (7,2 %).
Medzimesačne sa najviac posilnili ceny priemyselných výrobcov v Litve (6,9 %), Španielsku (6,5 %) a v Taliansku (5,9 %). Najvýraznejšie výrobné ceny v marci oproti aprílu klesli v Estónsku (-12,3 %), Fínsku (-5,3 %) a v Bulharsku (-2,5 %).
