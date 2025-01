Výrobné ceny v Nemecku v decembri vzrástli menej, ako sa čakalo

Wiesbaden 20. januára (TASR) - Výrobné ceny v Nemecku sa v decembri 2024 medziročne zvýšili, už druhý mesiac po sebe. Ale menej, ako ekonómovia predpovedali. Ukázali to v pondelok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Analytici pozorne sledujú vývoj cien hotových produktov v Nemecku, pretože im naznačuje, ktorým smerom sa bude uberať inflácia v tejto krajine aj v celej eurozóne. Štatistiky odhalili, že výrobné ceny v najväčšej európskej ekonomike v decembri 2024 medziročne vzrástli o 0,8 %. To bolo väčšie tempo ich rastu ako novembrové o 0,1 %, ale ekonómovia očakávali, že stúpnu ešte viac, o 1,1 %.



Po vyše roku deflácie bol december druhý mesiac po sebe, keď sa ceny hotových produktov v Nemecku zvýšili, a to najmä v dôsledku nárastu cien kapitálových produktov (1,8 %), tovarov krátkodobej spotreby (2,6 %) a polotovarov (0,1 %). Ceny energií medzitým klesli o 0,2 %, pričom vyššie náklady na diaľkové vykurovanie (17,2 %) takmer vyrovnal pokles cien zemného plynu (-5,6 %), elektriny (-1,3 %), produktov z minerálnych olejov (-4 %) a motorových palív (-3,9 %).



Výrobné ceny bez energií vzrástli v novembri o 1,2 %.



V medzimesačnom porovnaní index výrobných cien klesol o 0,1 % po náraste o 0,5 % v novembri.



Za celý rok 2024 sa výrobné ceny znížili v priemere o 1,8 %.