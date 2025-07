Výrobné ceny v Nemecku v júni medziročne klesli

Wiesbaden 18. júla (TASR) - Výrobné ceny v Nemecku v júni 2025 medziročne klesli, už štvrtý mesiac po sebe, v dôsledku nižších cien energií. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Analytici pozorne sledujú vývoj cien hotových produktov v Nemecku, pretože im naznačuje, ktorým smerom sa bude uberať inflácia v tejto krajine i v celej eurozóne. Podľa štatistík výrobné ceny v najväčšej európskej ekonomike sa v júni 2025 medziročne znížili o 1,3 %. To bol o niečo väčší pokles ako o 1,2 % v máji.



Štatistiky odhalili, že ceny energií sa v júni medziročne znížili o 6,4 % a ceny polotovarov o 0,4 %. No zároveň vzrástli ceny tovarov krátkodobej spotreby (3,6 %) aj tovarov dlhodobej spotreby a kapitálových tovarov (zhodne o 1,7 %). Bez započítania cien energií boli výrobné ceny v Nemecku v júni 2025 o 1,3 % vyššie ako v rovnakom období minulého roka.



V medzimesačnom porovnaní index výrobných cien v Nemecku v júni vzrástol, prvýkrát za sedem mesiacov, aj keď len mierne, o 0,1 %. Zotavil sa tak z májového poklesu o 0,2 %.