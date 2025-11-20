< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny v Nemecku v októbri 2025 klesli už ôsmy mesiac po sebe
Prispelo k tomu najmä prudké zníženie cien energií.
Autor TASR,aktualizované
Wiesbaden 20. novembra (TASR) - Výrobné ceny v Nemecku v októbri 2025 opäť klesli, už ôsmy mesiac po sebe. Prispelo k tomu najmä prudké zníženie cien energií. Ukázali to vo štvrtok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Analytici pozorne sledujú vývoj cien hotových produktov v Nemecku, pretože im naznačuje, ktorým smerom sa bude uberať inflácia v tejto krajine aj v celej eurozóne.
Podľa štatistík sa výrobné ceny v najväčšej európskej ekonomike v októbri 2025 znížili medziročne o 1,8 %. To bolo o niečo rýchlejšie tempo poklesu ako o 1,7 % v septembri. Ekonómovia však očakávali, že sa znížia ešte viac, o 1,9 %.
Zo štatistík ďalej vyplýva, že ceny energií v Nemecku v októbri 2025 medziročne klesli o 7,5 %. Znížili sa aj ceny polotovarov, a to o 0,5 %. Tieto poklesy čiastočne vykompenzoval nárast cien tovarov dlhodobej spotreby o 1,7 %, tovarov krátkodobej spotreby o 2,3 % a kapitálových tovarov o 1,9 %.
V medzimesačnom porovnaní výrobné ceny v Nemecku v októbri mierne vzrástli, o 0,1 %, zatiaľ čo analytici očakávali, že zostanú na septembrovej úrovni.
Bez započítania cien energií sa výrobné ceny v Nemecku v októbri 2025 v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka 2024 zvýšili o 0,8 %, zatiaľ čo v medzimesačnom porovnaní klesli o 0,1 %.
Zamestnanosť v nemeckom automobilovom sektore je najnižšia za viac ako 10 rokov
Zamestnanosť v nemeckom automobilovom sektore, ktorý zápasí s problémami, je na najnižšej úrovni za viac ako desaťročie po zrušení desiatok tisíc pracovných miest. Uviedol to vo štvrtok spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Automobilový priemysel v Nemecku vrátane výrobcov súčiastok mal na konci tohoročného septembra 721.400 zamestnancov. To je najmenší počet od polovice roka 2011, keď zamestnával 718.000 ľudí, ukázali údaje Destatisu.
Na konci septembra 2025 mal tento sektor o 48.700 zamestnancov menej ako v predchádzajúcom roku. To predstavuje pokles o 6,3 %, najväčší spomedzi významných priemyselných odvetví v Nemecku s viac ako 200.000 zamestnancami, uviedol štatistický úrad.
Na porovnanie, výrobný sektor v Nemecku ako celok zamestnával na konci septembra približne 5,43 milióna ľudí, o 120.300 alebo 2,2 % menej ako v predchádzajúcom roku.
„Dlhotrvajúca recesia v priemysle sa jasne odráža v trendoch zamestnanosti,“ povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.
Automobilový priemysel však zostáva druhým najväčším výrobným sektorom v Nemecku z hľadiska zamestnanosti, hneď po strojárstve, v ktorom pracuje približne 934.200 ľudí.
Nemeckí výrobcovia zápasia s vysokými clami v USA, expanziou čínskych výrobcov elektromobilov a najnovšie aj s problémami s dodávkami čipov v dôsledku sporu o spoločnosť Nexperia.
Napriek tomu sa nálada v nemeckom automobilovom priemysle v októbri citeľne zlepšila podľa prieskumu ekonomického inštitútu Ifo zo začiatku tohto mesiaca. Index podnikateľskej klímy v tomto sektore vzrástol totiž na -12,9 bodu v októbri z -21,3 bodu v septembri.
