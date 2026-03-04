< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny v priemysle eurozóny v januári medzimesačne stúpli
Rast výrobných cien v priemysle eurozóny bol spôsobený napríklad tým, že ceny energií medzimesačne stúpli o 1,3 % po decembrovom poklese o 1,2 %.
Autor TASR
Luxemburg 4. marca (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne v januári medzimesačne vzrástli o 0,7 %. Zvrátili tak decembrový pokles o 0,3 %. Nenaplnili sa pritom očakávania analytikov, že sa zvýšia len o 0,2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast výrobných cien v priemysle eurozóny bol spôsobený napríklad tým, že ceny energií medzimesačne stúpli o 1,3 % po decembrovom poklese o 1,2 %. Zároveň sa v januári zrýchlil rast cien medziproduktov na 1 % z úrovne 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien tovarov dlhodobej spotreby sa posilnil na 0,8 % z decembrových 0,2 %. Okrem toho investičné tovary zdraželi o 0,6 % po tom, ako v decembri stagnovali. Ceny tovarov krátkodobej spotreby však klesli o 0,2 % po decembrovom oslabení o 0,1 %.
Medziročne sa ceny priemyselných výrobcov v eurozóne v januári znížili o 2,1 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci klesli o 2 %.
Na Slovensku sa výrobné ceny v priemysle v januári podľa údajov Eurostatu medzimesačne znížili o 0,6 % po decembrovom raste o 0,3 %. V porovnaní s januárom minulého roka boli slovenské výrobné ceny nižšie o 1,3 %.
Rast výrobných cien v priemysle eurozóny bol spôsobený napríklad tým, že ceny energií medzimesačne stúpli o 1,3 % po decembrovom poklese o 1,2 %. Zároveň sa v januári zrýchlil rast cien medziproduktov na 1 % z úrovne 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien tovarov dlhodobej spotreby sa posilnil na 0,8 % z decembrových 0,2 %. Okrem toho investičné tovary zdraželi o 0,6 % po tom, ako v decembri stagnovali. Ceny tovarov krátkodobej spotreby však klesli o 0,2 % po decembrovom oslabení o 0,1 %.
Medziročne sa ceny priemyselných výrobcov v eurozóne v januári znížili o 2,1 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci klesli o 2 %.
Na Slovensku sa výrobné ceny v priemysle v januári podľa údajov Eurostatu medzimesačne znížili o 0,6 % po decembrovom raste o 0,3 %. V porovnaní s januárom minulého roka boli slovenské výrobné ceny nižšie o 1,3 %.