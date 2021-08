Madrid 25. augusta (TASR) - Výrobné ceny v Španielsku pokračovali v júli v prudkom raste, aj keď sa ich tempo trochu zmiernilo oproti júnu, keď dosiahlo najvyššiu úroveň od roku 1983. Prispelo k tomu najmä zdraženie energií. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu INE.



Podľa najnovších štatistík sa index výrobných cien vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v júli 2021 zvýšil medziročne až o 15,3 %. To bolo len o trochu menej ako v júni, keď vyskočil o 15,4 %, čo bol jeho najprudší nárast od októbra 1983.



Motorom júlového rastu výrobných cien bolo opäť zdraženie energií, a to o 33,5 %. To bolo síce o niečo menej ako ich zvýšenie o 35,2 % v júni, ale stále vysoké tempo.



Ceny spotrebného tovaru sa v júli zvýšili o 3,8 % po náraste o 4,4 % v júni.



V medzimesačnom porovnaní stúpli výrobné ceny v Španielsku v júli o 1,7 % po náraste o 2,2 % v júni.