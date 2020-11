Madrid 25. novembra (TASR) - Výrobné ceny v Španielsku v októbri opäť klesli. To naznačuje že inflácia spotrebiteľských cien, ktorá už je negatívna, sa môže v nasledujúcich mesiacoch prepadnúť hlbšie do záporného pásma. Oznámil to stredu štatistický úrad INE.



Podľa údajov INE sa index výrobných cien vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri medziročne znížil o 4,1 % po septembrovom poklese o 3,3 %.



Bez započítania cien energií vzrástli ceny výrobcov v Španielsku v októbri medziročne o 0,2 %, zatiaľ čo ceny energií klesli o 2 %. Štatistiky ukázali tiež, že ceny polotovarov sa zvýšili o 0,2 % a ceny produktov krátkodobej spotreby o 0,5 %.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny hotových produktov v októbri znížili o 0,4 %, čo bol obrat v porovnaní s ich nárastom o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci.