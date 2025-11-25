< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny v Španielsku v októbri vzrástli
Dôvodom bolo najmä väčšie zvýšenie cien energií.
Autor TASR
Madrid 25. novembra (TASR) - Výrobné ceny v Španielsku, štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny, v októbri 2025 vzrástli. A najviac od júla. Dôvodom bolo najmä väčšie zvýšenie cien energií. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Ceny výrobcov v Španielsku v októbri 2025 vzrástli medziročne o 0,7 % po smerom nadol revidovanom zvýšení o 0,2 % v septembri.
K zrýchleniu tempa rastu výrobných cien prispelo najmä väčšie zvýšenie cien energií (1,9 % oproti 0,3 % v septembri), a tiež kapitálových tovarov (2,1 % oproti 1,8 %), zatiaľ čo v prípade tovarov dlhodobej spotreby zostalo tempo rastu stabilné (1,7 %).
A zároveň, v októbri pokračovali v poklese ceny polotovarov (-0,5 %, rovnako ako v septembri) aj tovary krátkodobej spotreby (-0,7 % oproti -0,8 %).
Výrobné ceny bez energií sa v októbri znížili medziročne o 0,1 %, rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci.
V medzimesačnom porovnaní výrobné ceny v októbri vzrástli o 0,5 %.
