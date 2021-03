Výrobné ceny v Španielsku vo februári pokračovali v raste

Madrid 25. marca (TASR) - Výrobné ceny v Španielsku vo februári 2021 pokračovali v raste, aj keď o niečo pomalším tempom ako v januári. To signalizuje, že aj miera inflácie v štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny, ktorá sa v januári dostala zo záporného pásma, by sa mala udržať v kladnom teritóriu. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad INE.



Podľa najnovších údajov štatistického úradu sa index výrobných cien v Španielsku vo februári 2021 zvýšil medziročne o 0,8 % po januárovom náraste o 0,9 %, prvom po 20 mesiacoch vytrvalého poklesu.



Bez započítania nestálych cien energií sa tempo rastu výrobných cien vo februári zrýchlilo na 2,6 % z 1,4 % v januári.



V rámci jednotlivých odvetví sa vo februári najviac zvýšili ceny polotovarov, a to medziročne o 4,8 %, po ktorých nasledovali ceny kapitálových produktov (1,2 %), a spotrebiteľských produktov (1 %), zatiaľ čo ceny energií klesli o 3,3 %.



V medzimesačnom porovnaní sa výrobné ceny v Španielsku vo februári znížili o 1,5 % po náraste o 3,4 % v predchádzajúcom mesiaci.