Washington 14. decembra (TASR) - Výrobné ceny v USA aj v novembri 2021 vzrástli a viac, ako ekonómovia odhadovali, najstrmšie od júla. To signalizuje, že inflácia v USA zostane pravdepodobne vysoká aj v roku 2022.



Americké ministerstvo práce v utorok informovalo, že index cien výrobcov vzrástol v novembri o 0,8 % oproti októbru, keď sa zvýšil medzimesačne o 0,6 %. Ekonómovia pritom očakávali, že sa jeho rast mierne spomalí na 0,5 %.



Po vylúčení cien potravín a energií sa tzv. jadrový index cien amerických výrobcov v novembri zvýšil o 0,7 % po náraste o 0,4 % v októbri.



Aj medziročné tempo rastu cien hotových produktov v USA sa v novembri zrýchlilo, na 9,6 % z 8,8 % v októbri. To bolo jeho najväčšie tempo od začiatku uverejňovania mesačných údajov v novembri 2010.



Kombinácia problémov s dodávkami surovín a komponentov s nedostatkom pracovnej sily prinútila firmy v USA zvyšovať ceny. Index spotrebiteľských cien tak minulý mesiac prudko vzrástol, pričom životné náklady Američanov stúpli najstrmšie za 39 rokov.



Očakáva sa však, že problémy s dodávkami sa v priebehu nasledujúceho roka 2022 zmiernia, najmä ak pandémia nového koronavírusu začne konečne ustupovať. Ale to, o koľko sa inflácia spomalí – a ako rýchlo – sa nedá odhadnúť.



Federálny rezervný systém má obavy z rastúcich cien, a preto plánuje ukončiť stimuly pre ekonomiku oveľa skôr, ako pôvodne plánoval. Očakáva sa, že centrálna banka svoje plány spresní v stredu (15. 12).