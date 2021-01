Výrobné ceny v USA sa v decembri zvýšili o niečo menej, ako sa čakalo

Washington 15. januára (TASR) - Výrobné ceny v USA sa v decembri zvýšili o niečo menej, ako ekonómovia očakávali. A motorom ich rastu boli najmä ceny energií, ktoré stúpli najviac od júna 2020. Informovalo o tom v piatok americké ministerstvo práce.



Podľa jeho údajov index výrobných cien v USA v decembri 2020 vzrástol o 0,3 % oproti novembru, keď sa medzimesačne zvýšil o 0,1 %. Ekonómovia pritom očakávali v decembri nárast cien hotových výrobkov o 0,4 %.



Decembrový index pritom odrážal najmä zvýšenie nákladov na energie o 5,5 %, najväčšie od júnového skoku o 9,6 %. To však čiastočne vykompenzoval pokles cien potravín, prvý od augusta, a to o 0,1 %.



Jadrový index cien výrobcov, do ktorého nie sú zahrnuté nestále ceny potravín a energií, stúpol v decembri o 0,1 %, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že sa zvýši o 0,2 %.



V medziročnom porovnaní sa ceny hotových produktov na výstupe z tovární zvýšili o 0,8 %, rovnako ako v novembri. Medziročné tempo rastu jadrových cien sa však spomalilo na 1,2 % z novembrových 1,4 %.