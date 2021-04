Výrobné ceny v USA sa v marci zvýšili najstrmšie za 9,5 roka

Washington 9. apríla (TASR) - Výrobné ceny v USA sa v marci zvýšili viac, ako ekonómovia očakávali, najstrmšie za 9,5 roka. To naznačuje, že aj spotrebiteľská inflácia v USA by mala v budúcnosti nabrať tempo. Podporí ju aj masívny balík vládnych stimulov, a tiež opätovné otváranie ekonomiky vďaka rýchlemu očkovaniu proti ochoreniu COVID-19.



Americké ministerstvo práce v piatok informovalo, že index výrobných cien (Producer Price Index, PPI) v marci 2021 vzrástol o 1 % oproti februáru, keď sa medzimesačne zvýšil o 0,5 %.



A v medziročnom porovnaní vyskočil PPI v marci až o 4,2 % po tom, ako vo februári 2021 stúpol o 2,8 %. To bol jeho najväčší medziročný nárast od septembra 2011.



Ekonómovia pritom odhadovali, že sa výrobné ceny v najväčšej svetovej ekonomike zvýšia v marci medzimesačne o 0,5 % a medziročne o 3,8 %.



Ministerstvo uviedlo tiež, že ceny energií v marci vzrástli medzimesačne o 5,9 %, čo bolo o niečo miernejšie tempo ako o 6 % vo februári. Na ilustráciu, v januári zdraželi energie o 5,1 % a v decembri o 4,7 %.



Jadrový index, v ktorom nie sú zahrnuté nestále ceny energií a potravín, sa v marci zvýšil medzimesačne o 0,7 %, zatiaľ čo analytici očakávali, že stúpne o 0,2 %. A medziročne vzrástol o 3,1 %.