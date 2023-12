Výrobné ceny v USA sa v novembri oproti októbru nezmenili

Washington 13. decembra (TASR) - Výrobné ceny v USA sa v novembri 2023 oproti októbru nezmenili po poklese v predchádzajúcom mesiaci. Oznámilo to v stredu americké ministerstvo práce. To naznačuje, že rast cien v americkej ekonomike sa naďalej postupne zmierňuje. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa najnovších údajov ministerstva index cien výrobcov (Producer Price Index, PPI) v novembri stagnoval po revidovanom medzimesačnom poklese o 0,4 % v októbri. Ekonómovia pritom očakávali, že sa mierne zvýši, o 0,1 % v porovnaní s pôvodným poklesom o 0,5 % v októbri pred revíziou.



V medziročnom porovnaní sa tempo rastu výrobných cien v novembri spomalilo na 0,9 % z októbrových 1,2 %. To bol najmenší medziročný rast od júna a zaostal aj za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali, že výrobné ceny v novembri stúpnu o 1 %.



Jadrový index výrobných cien, bez nestálych cien potravín a energií, v novembri oproti októbru tiež stagnoval a medziročne sa zvýšil o 1,1 %.



Stredajšia správa ministerstva posilnila presvedčenie, že inflačné tlaky v americkej ekonomike sa ochladzujú. Údaje, ktoré odrážajú ceny účtované výrobcami, farmármi a veľkoobchodníkmi, môžu poskytnúť prvý signál o tom, ako rýchlo porastie spotrebiteľská inflácia v nasledujúcich mesiacoch.



Medziročné tempo rastu výrobných cien sa viac-menej stabilne spomaľovalo od maxima 11,7 %, ktoré dosiahlo v marci 2022. To je mesiac, keď Federálny rezervný systém (Fed) začal zvyšovať svoju referenčnú úrokovú sadzbu, aby sa pokúsil spomaliť akcelerujúce ceny. Fed odvtedy zdvihol túto sadzbu 11-krát, z takmer nuly na približne 5,4 %, čo je najvyššia úroveň za 22 rokov.



Očakáva sa, že Fed v stredu ponechá svoju referenčnú sadzbu nezmenenú, už tretie zasadnutie po sebe. Väčšina ekonómov sa domnieva, že Fed už so zvyšovaním sadzieb skončil, a predpovedá, že začne sadzby znižovať niekedy v budúcom roku.



Napriek obavám, že zvýšenie úrokových sadzieb Fedu spôsobí recesiu, americká ekonomika a trh práce zostali prekvapivo silné. To vyvolalo nádeje, že sa Fedu podarí dosiahnuť tzv. mäkké pristátie, teda zvýšenie úrokových sadzieb dostatočne na to, aby skrotil infláciu bez toho, aby sa ekonomika dostala do recesie.