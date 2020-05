Výrobné ceny v USA v apríli klesli viac, ako ekonómovia odhadovali

Washington 13. mája (TASR) - Výrobné ceny v USA v apríli klesli oveľa viac, ako ekonómovia odhadovali. Dôvodom bolo najmä prudké zníženie cien energií. Ukázali to najnovšie údaje amerického ministerstva práce, ktoré nasledujú po utorkovej (12.5.) správe o výraznom poklese spotrebiteľských cien v Spojených štátoch.



Ministerstvo práce v stredu oznámilo, že index cien výrobcov sa v apríli znížil o 1,3 % oproti marcu, keď medzimesačne klesol 0,2 %. Ekonómovia pritom očakávali pokles aprílových výrobných cien o 0,5 %.



Dôvodom horšieho výsledku bolo výrazné zníženie cien energií v apríli, o 19 %. To je oveľa viac ako v marci, keď klesli o 6,7 %.



Ceny priemyselných výrobkov bez nestálych cien potravín a energií, tzv. jadrové výrobné ceny, sa v apríli znížili oveľa miernejšie, a to o 0,3 % po zvýšení o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici predpovedali, že budú stagnovať.



V medziročnom porovnaní ceny amerických výrobcov v apríli klesli o 1,2 %, čo ostro kontrastuje s ich zvýšením o 0,7 % v marci. A jadrové výrobné ceny v apríli medziročne stúpli len o 0,6 %, najmenej od konca roka 2015.