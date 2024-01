Výrobné ceny v USA v decembri oproti novembru vzrástli o 0,1 %

Washington 12. januára (TASR) - Výrobné ceny v USA sa v decembri minulého roka znížili, najmä v dôsledku ďalšieho prudkého poklesu cien energií. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo práce. Údaje naznačujú, že inflačné tlaky v najväčšej svetovej ekonomike sa naďalej zmierňujú, čo nahráva očakávaniam, že Federálny rezervný systém (Fed) by mohol začať so znižovaním svojich úrokových sadzieb už v marci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Index cien výrobcov (PPI) podľa najnovších údajov ministerstva práce v decembri medzimesačne klesol o 0,1 % po podobnom znížení v novembri. Jadrový index PPI, ktorý nezahrňuje nestabilné ceny potravín a energií, sa medzimesačne zvýšil o 0,2 %.



Index PPI za celý rok 2023 vzrástol o 1,0 %, čo predstavuje výrazné spomalenie oproti 6,4-percentnému nárastu, zaznamenanému rok predtým. K celkovému zníženiu PPI prispeli v decembri najmä ceny energií a v menšej miere aj potravín. Ceny služieb sa celkovo nezmenili.