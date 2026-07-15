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Výrobné ceny v USA v júni medzimesačne klesli
Výrobné ceny v USA sa v júni v porovnaní s májom znížili o 0,3 %.
Autor TASR
Washington 15. júla (TASR) - Inflácia výrobných cien v Spojených štátoch sa v júni zmiernila. Ceny energií totiž klesli v nádeji na trvalé vyriešenie vojny na Blízkom východe, hoci boje sa medzitým obnovili. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnilo americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.
Výrobné ceny v USA sa v júni v porovnaní s májom znížili o 0,3 %. Išlo o ich prvý medzimesačný pokles od augusta minulého roka. Medziročne sa ceny amerických výrobcov zvýšili o 5,5 %. Išlo o spomalenie tempa ich rastu po tom, ako v máji oproti rovnakému mesiacu vlaňajška stúpli o 6 %. Tovary zlacneli najvýraznejšie od polovice roka 2022, pričom ceny energií klesli o 6,4 %. Oslabili sa ceny benzínu, motorovej nafty či leteckého paliva.
Ceny energií sa na vysokú úroveň dostali po tom, ako americké a izraelské útoky proti Iránu koncom februára vyvolali odvetu Teheránu a uvrhli Blízky východ do vojny. Irán prakticky zablokoval Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou vodnou cestou. Americký prezident Donald Trump prikázal blokádu iránskych prístavov. V júni Washington a Teherán dosiahli predbežnú dohodu, ale americká armáda teraz blokádu obnovila.
Výrobné ceny v USA sa v júni v porovnaní s májom znížili o 0,3 %. Išlo o ich prvý medzimesačný pokles od augusta minulého roka. Medziročne sa ceny amerických výrobcov zvýšili o 5,5 %. Išlo o spomalenie tempa ich rastu po tom, ako v máji oproti rovnakému mesiacu vlaňajška stúpli o 6 %. Tovary zlacneli najvýraznejšie od polovice roka 2022, pričom ceny energií klesli o 6,4 %. Oslabili sa ceny benzínu, motorovej nafty či leteckého paliva.
Ceny energií sa na vysokú úroveň dostali po tom, ako americké a izraelské útoky proti Iránu koncom februára vyvolali odvetu Teheránu a uvrhli Blízky východ do vojny. Irán prakticky zablokoval Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou vodnou cestou. Americký prezident Donald Trump prikázal blokádu iránskych prístavov. V júni Washington a Teherán dosiahli predbežnú dohodu, ale americká armáda teraz blokádu obnovila.