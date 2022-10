Výrobné ceny v USA v septembri vzrástli

Washington 12. októbra (TASR) - Výrobné ceny v USA v septembri 2022 medzimesačne vzrástli, prvýkrát za tri mesiace. A viac, ako ekonómovia odhadovali. To naznačuje, že potrvá dlhší čas, kým sa inflačné tlaky zmiernia, čo udrží Federálny rezervný systém (Fed) na ceste agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ AP a Bloomberg.



Americké ministerstvo práce v stredu informovalo, že index cien výrobcov (Producer Price Index, PPI) vzrástol v septembri 2022 medzimesačne o 0,4 %. To bolo jeho prvé zvýšenie za tri mesiace a dvojnásobok očakávaného rastu na úrovni 0,2 %.



V medziročnom porovnaní stúpli výrobné ceny v septembri o 8,5 %. To bolo najmenšie tempo od júna 2021, ale mierne nad odhadmi ekonómov, ktorí očakávali nárast PPI o 8,4 %.



Bez započítania nestálych cien potravín a energií sa tzv. jadrový index výrobných cien v septembri zvýšil medzimesačne o 0,3 % a medziročne o 7,2 %.



Hoci sa problémy v dodávateľskom reťazci vo všeobecnosti zmiernili, náklady na energie, potraviny a služby vzrástli. Dve tretiny nárastu PPI v septembri pripadali na služby, najmä na náklady na cestovanie a ubytovanie, a tiež na maloobchod s potravinami.



Ceny služieb vrátane zdravotnej starostlivosti, ubytovania a dopravy v septembri vzrástli o 0,4 %, najviac za tri mesiace. Aj ceny tovarov stúpli medzimesačne o 0,4 %, pričom ceny potravín sa zvýšili o 1,2 %.



Veľa firiem úspešne prenieslo veľkú časť, ak nie všetko zvýšenie vstupných a mzdových nákladov do cien svojich produktov. Nie je však jasné, ako dlho v tom môžu pokračovať, pretože spotrebitelia začínajú váhať s výdavkami pri vyšších cenách.