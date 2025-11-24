< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny vo Fínsku sa v októbri zvýšili
V medzimesačnom porovnaní sa výrobné ceny vo Fínsku v októbri zvýšili o 0,3 %, čo kontrastuje s ich poklesom o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Helsinki 24. novembra (TASR) - Výrobné ceny vo Fínsku sa v októbri 2025 zotavili zo septembrového poklesu a vzrástli. Prispelo k tomu najmä zvýšenie cien energií. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Konkrétne výstupne ceny produktov fínskych výrobcov sa v októbri 2025 zvýšili medziročne o 0,2 % po poklese o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Bol to piaty nárast cien výrobcov v tomto roku a podporilo ho oživenie cien elektriny, plynu, pary a klimatizácie (7,8 % oproti -2,5 % v septembri), zatiaľ čo rast cien v oblasti dodávok vody, kanalizácie, odpadového hospodárstva a sanačných služieb sa zmiernil (na 2 % z 2,7 %). Okrem toho ceny v ťažobnom a banskom sektore klesli miernejšie (-4,2 % oproti -4,4 %).
