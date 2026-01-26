< sekcia Ekonomika
Výrobné ceny vo Fínsku v decembri klesli na najnižšiu úroveň od júla
Medzimesačne ceny fínskych výrobcov v decembri klesli o 1 % po tom, ako sa v novembri o 0,3 % posilnili.
Autor TASR
Helsinki 26. januára (TASR) - Ceny fínskych výrobcov sa v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka oslabili o 0,8 %. Dostali sa tým na najnižšiu úroveň od júla 2025. Decembrový medziročný pokles výrobných cien v krajine nastal po tom, ako v novembri o 0,2 % stúpli. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zrýchlil sa medziročný pokles cien produktov spracovateľského priemyslu. V decembri sa oslabili o 0,9 % po novembrovom znížení o 0,1 %. Zlacneli najmä papierenské produkty (-8,4 %) a chemické výrobky (-3,5 %). Výrobné ceny elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu v decembri medziročne klesli o 2,2 % po novembrovom raste o 5,7 %. Zmiernil sa však pokles cien výrobcov v segmente ťažby a dobývania. V decembri sa medziročne znížili o 0,3 % po oslabení o 3,1 % v predošlom mesiaci.
