Výrobné podniky môžu optimalizáciou spotreby energií ušetriť

Bratislava 10. júla (TASR) - Ceny energií na trhoch rastú a zatiaľ nič nenaznačuje, že by sa tento trend mohol zmeniť. Jednou z ciest, ako môžu výrobné podniky na energiách šetriť, je optimalizácia spotreby. Podľa energetického audítora Michala Kolimára z PPA Power DS to ročne môže priniesť úsporu v desiatkach tisíc eur.



"Hoci sa každý zodpovedný riaditeľ, majiteľ alebo manažér výrobného podniku teraz nevyhnutne zaoberá témou energií a hľadá úspory, bez dostatočných informácií je to náročné, ba možno až nereálne. Je to ako hľadať ihlu v kope sena, pretože jedinú informáciu, ktorú má, je veľké číslo na mesačnej faktúre za elektrinu," priblížil odborník.



Riešením je podľa neho energetický audit na základe systému online meraní výrobných liniek a podporných technológií. Pre bežný výrobný závod obvykle stačí 10 až 20 meraní kľúčových technológií. "Do systému sa pripájajú napríklad jednotlivé linky, roboty, ohrevy, kompresory, osvetlenie, vzduchotechnika či chladenie. A vedenie podniku zrazu vidí, z čoho sa skladá ich 20-tisícová mesačná faktúra za energie," vysvetlil Kolimár.



V ďalších krokoch sa potom analyzujú namerané dáta a spotreby. "Napríklad veľa firiem nevyrába v noci alebo cez víkendy. Napriek tomu aj vtedy spotrebúvajú okolo 20 až 30 % energie. Online meraním sa dá zistiť, čo túto spotrebu tvorí," zdôraznil odborník. Môže sa ukázať, že sú napríklad pozapínané zariadenia, ktoré nie sú potrebné, alebo sa ich výkon dá výrazne znížiť.