Peking 31. marca (TASR) - Výrobný aj nevýrobný sektor v Číne pokračoval v marci v raste, aj keď tempo ich rastu sa vyvíjalo odlišne. Kým aktivita v nevýrobnom sektore sa zrýchlila, vo výrobnom sektore sa, naopak, spomalila. Obe odvetvia však dosiahli silné výsledky, čo zvýšilo vyhliadky na expanziu druhej najväčšej svetovej ekonomiky v tomto roku. TASR o tom informuje na základ správ AFP a Bloomberg.



Oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu v piatok ukázali, že index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora v marci klesol na 51,9 bodu z februárových 52,6 bodu. Hodnota indexu však zostala nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu.



A zároveň analytici, ktorých oslovila agentúra Bloomberg News, očakávali, že sa index v marci zníži ešte viac, na 51,6 bodu. Index totiž vo februári dosiahol najväčšiu hodnotu za viac ako desať rokov, keď sa továrne vrátili do normálu po zrušení blokád spojených s ochorením COVID-19..



Štatistický úrad ďalej uviedol, že PMI nevýrobného sektora, ktorý meria aktivitu v službách a v stavebníctve, vzrástol v marci na 58,2 z 56,3 bodu vo februári. To je jeho najväčšia hodnota od mája 2011.



A kombinovaný index pre oba sektory vzrástol v marci 2023 na nový rekord 57 bodov z 56,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Tieto výsledky podľa analytikov naznačujú, že zotavovanie čínskej ekonomiky je na dobrej ceste a silná dynamika oboch odvetví, nevýrobného aj výrobného, bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.



Nový čínsky premiér Li Čchiang vo štvrtok (30. 3.) uviedol, že ekonomika vykazuje "silnú dynamiku" napriek náročnému globálnemu prostrediu, pričom sľúbil zvýšenú podporu podnikaniu.



Vláda v Pekingu si na tento rok stanovila za cieľ dosiahnuť hospodársky rast približne 5 %, čo bude jeden z najslabších výsledkov za uplynulé desaťročia, pričom premiér varoval, že to nebude "ľahké".