Výrobný sektor eurozóny pokračoval v januári v raste

Londýn 1. februára (TASR) - Výrobný sektor eurozóny pokračoval v prvom mesiaci 2021 v raste, už siedmy mesiac po sebe. A hoci sa jeho tempo spomalilo, stále je solídne. Dôvodom spomalenia bolo opätovné zavedenie blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu na celom kontinente spolu s nedostatkom dodávok. Ukázali to v pondelok spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Podľa spresnených výsledkov index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny v januári klesol na 54,8 bodu z decembrových 55,2 bodu.



Konečná hodnota PMI je o máličko vyššia ako 54,7 bodu pri rýchlom odhade. A udržala sa pomerne vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity daného odvetvia od jej poklesu.



„Produkcia vo výrobnom sektore eurozóny pokračovala na začiatku roka 2021 v solídnom raste, aj keď sa jeho tempo spomalilo, pretože nové blokády a nedostatok dodávok komponentov predstavujú ďalšie výzvy pre výrobcov v celom regióne,“ uviedol Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti IHS Markit.



Čiastkový index produkcie v januári klesol na 54,6 z 56,3 bodu v decembri, ale zostal pohodlne nad hranicou 50 bodov.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, najväčší rast výroby opäť zaznamenali v krajinách so silnou exportnou základňou, v Holandsku a Nemecku.



Najvyššiu hodnotu PMI výrobného sektora dosiahlo v januári Holandsko, piata najväčšia ekonomika bloku, a to 58,8 bodu, čo predstavuje 28-mesačné maximum. Druhé bolo Nemecko, najväčšie hospodárstvo eurozóny, s PMI 57,1 bodu. To bolo viac ako 57 bodov pri rýchlom odhade a najväčšia hodnota PMI za štyri mesiace.



Tretí najvyšší PMI malo Taliansko (tretia najväčšia ekonomika eurozóny), a to 55,1 bodu, čo je 34-mesačné maximum.



Nasledovali Rakúsko s PMI 54,2 bodu (26-mesačné maximum), Írsko s 51,8 bodu (trojmesačné minimum), Francúzsko s 51,6 bodu (šesťmesačné maximum) a Grécko s 50 bodmi, čo bolo najviac za štyri mesiace.



PMI Španielska, štvrtej najväčšej ekonomiky regiónu, však v januári kleslo pod hranicu 50 bodov, a to na 49,3 bodu z decembrových 51 bodov, čo je najnižšia hodnota za sedem mesiacov. Tento výsledok čiastočne odráža ničivé dôsledky snehovej búrky Filomena.



Williamson po zverejnení výsledkov skonštatoval, že výrobný sektor zostáva "oporou" hospodárstva regiónu, keďže továrne môžu pokračovať vo výrobe, aj keď niektoré čelia problémom s dodávkami komponentov. Obmedzenia spojené s ochorením COVID-19 však tvrdo zasiahli kľúčový sektor služieb.



Vzhľadom na to, že veľká časť odvetvia služieb pravdepodobne zostane po určitú dobu zatvorená, ekonomický výhľad bloku zostáva nepriaznivý a návrat hospodárstva na úroveň pred vypuknutím pandémie bude podľa najnovších odhadov trvať až dva roky.