Výrobný sektor eurozóny rástol vo februári najvýraznejšie za 3 roky

Londýn 1. marca (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny pokračovala minulý mesiac vo výraznom raste, pričom tempo rastu bolo ešte vyššie, než naznačoval predbežný odhad a dosiahlo trojročné maximum. Uviedla to v pondelok spoločnosť IHS Markit, ktorá zverejnila konečné údaje.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre výrobný sektor eurozóny dosiahol vo februári 57,9 bodu oproti januárovej hodnote 54,8 bodu. To znamená ďalšie zrýchlenie rastu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Je to zároveň najvyššie tempo rastu za tri roky a jedno z najvyšších od začatia evidovania príslušných údajov pred 20 rokmi. Konečný údaj bol revidovaný smerom nahor, keď predbežný odhad uvádzal index na úrovni 57,7 bodu.



Pod výsledky sa výraznou mierou podpísali nové objednávky aj produkcia, ktoré zaznamenali najvýraznejší rast od októbra. K rastu nových objednávok prispeli nové exportné objednávky, ktoré vzrástli najvýraznejšie od januára 2018.



Priaznivé údaje vykázal aj podindex zamestnanosti. Ten vo februári zaznamenal prvý rast takmer za dva roky.