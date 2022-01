Výrobný sektor eurozóny si v decembri udržal solídne tempo rastu

Brusel 3. januára (TASR) - Výrobný sektor eurozóny ukázal na konci roka 2021 odolnosť a udržal si solídne tempo rastu. Továrne pritom využili zmiernenie problémov v dodávateľskom reťazci a zásobili sa surovinami. Ukázali to v pondelok spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Továrne v eurozóne vlani v súvislosti s globálnou pandémiou nového koronavírusu zápasili s problémami pri obstarávaní materiálov, ktoré potrebujú pri výrobe. V dôsledku toho ich náklady prudko stúpli. Ale decembrové zmiernenie problémov s dodávkami viedlo k zníženiu cenových tlakov.



Podľa spresnených výsledkov IHS Markit index nákupných manažérov z výrobného sektora eurozóny v decembri 2021 klesol na 58 bodov z novembrových 58,4 bodu. Tento výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom. Hodnota indexu sa udržala pomerne vysoko nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Čiastkový index produkcie (ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre výrobu aj služby v eurozóne a INH Markit ho uverejní v stredu 5.1.) zostal tiež stabilný na novembrovej úrovni 53,8 bodu.



„Druhá polovica roka 2021 bola pre výrobcov v eurozóne neuveriteľne náročným obdobím, no najnovšie údaje z prieskumu príliš nepokazili sviatočnú náladu,“ povedal Joe Hayes, hlavný ekonóm IHS Markit.



"Vidíme niekoľko predbežných, ale veľmi vítaných signálov, že kríza v dodávateľskom reťazci, ktorá zasiahla výrobné linky v celej Európe, začína ustupovať," vyhlásil.



Dodal, že aj keď ide zatiaľ len o veľmi mierne zlepšenie, spresnené decembrové údaje ukázali, že zásoby vstupných surovín vzrástli rekordným tempom v závere roka. Index vstupných cien tak klesol na osemmesačné minimum 86,7 z 88,9 bodu. A hoci zostal stále vysoký, umožnil fabrikám zmierniť tempo zvyšovania cien v decembri oproti novembru.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, najvyšší PMI výrobného sektora zaznamenalo v decembri Taliansko, a to 62 bodov, čo bola najnižšia hodnota za dva mesiace. Nasledovali Grécko s PMI na úrovni 59 bodov (štvormesačné maximum), Rakúsko (58,7 bodu, dvojmesačné maximum), Holandsko (58,7 bodu, 12-mesačné minimum), Írsko (58,3 bodu, deväťmesačné minimum), Nemecko (57,4 bodu, čo bolo menej ako 57,9 bodu pri rýchlom odhade), Španielsko (56,2 bodu, desaťmesačné minimum) a Francúzsko (55,6 bodu namiesto 54,9 bodu).