Výrobný sektor eurozóny spomalil v novembri tempo poklesu

Brusel 2. decembra (TASR) - Výrobný sektor eurozóny pokračoval minulý mesiac v poklese, tempo poklesu sa však spomalilo a prekonalo aj prvý rýchly odhad. Uviedla to v pondelok spoločnosť IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v novembri 46,9 bodu oproti 45,9 bodu v októbri. To znamená spomalenie tempa poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Novembrová hodnota indexu bola vyššia aj v porovnaní s rýchlym odhadom, ktorý bol stanovený na úrovni 46,6 bodu. Na druhej strane, výrobný sektor eurozóny zaznamenal pokles už 10. mesiac po sebe.



Spomedzi štyroch najväčších ekonomík eurozóny rast výrobného sektora zaznamenalo iba Francúzsko, pričom tempo rastu sa ešte zrýchlilo. Príslušný index dosiahol v novembri 51,7 bodu oproti októbrovej hodnote 50,7 bodu. Revidovaná hodnota indexu bola ešte o niečo vyššia, než stanovoval rýchly odhad (51,6 bodu).



Najhoršie sa vyvíjal výrobný sektor v Nemecku, aj keď zaznamenal najlepší výsledok za posledných päť mesiacov. Dosiahol 44,1 bodu oproti 42,1 bodu v októbri. Rovnako prekonal rýchly odhad, ktorý bol stanovený na 43,8 bodu.



Aj španielsky a taliansky výrobný sektor zaznamenali pokles, pričom jeho tempo bolo iba o niečo miernejšie než v prípade Nemecka. Index nákupných manažérov pre španielsky výrobný sektor dosiahol v novembri 47,5 bodu oproti 46,8 bodu v októbri a index pre taliansky výrobný sektor klesol v novembri na 47,6 bodu. To je pokles výrobného sektora už 14. mesiac po sebe a zároveň najnižšia hodnota indexu za osem mesiacov.