Výrobný sektor eurozóny zrýchlil v závere roka 2019 tempo poklesu

Londýn 2. januára (TASR) - Výrobný sektor eurozóny zaznamenal v závere roka 2019 pokles, pričom tempo poklesu sa ešte zrýchlilo. Ukázali to konečné údaje aktivity vo výrobnom sektore menového bloku, ktoré zverejnila spoločnosť IHS Markit. Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny tak klesala 11 mesiacov po sebe a podľa analytikov sa nedá očakávať, že by sa to na začiatku tohto roka malo výraznejšie zmeniť.



Konečná hodnota indexu nákupných manažérov pre výrobný sektor eurozóny dosiahla v decembri podľa IHS Markit 46,3 bodu. To znamená pokles oproti novembru, v ktorom index dosiahol hodnotu 46,9 bodu.



Pozitívom je, že v porovnaní s predbežným odhadom bola decembrová hodnota o niečo vyššia. Predbežný odhad uvádzal index na úrovni 45,9 bodu. Na druhej strane, pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast sektora od poklesu, však výrobný sektor eurozóny pretrváva už od februára.



"Výrobné podniky v eurozóne ukončili rok veľmi slabými výsledkami, pričom tempo poklesu produkcie bolo najvýraznejšie od roku 2012," povedal hlavný ekonóm IHS Markit Chris Williamson. "Aj keď firmy sú v súvislosti s nastupujúcim rokom o niečo optimistickejšie, návrat k rastu bude ešte behom na dlhé trate, už vzhľadom na to, že aj nové objednávky klesajú tempom, ktorý patrí k najrýchlejším za posledných sedem rokov," dodal.