Výrobný sektor v eurozóne má zrejme to najhoršie za sebou

Brusel/Londýn 2. januára (TASR) - Výrobný sektor eurozóny má zrejme to najhoršie za sebou, ukázal prieskum spoločnosti S&P Global. Dodávateľské reťazce sa totiž začínajú zotavovať a inflačné tlaky sa zmierňujú. To zlepšilo náladu v odvetví.



Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor eurozóny v decembri stúpol na 47,8 bodu zo 47,1 bodu v novembri, uviedla S&P Global a potvrdila svoj rýchly odhad. Index aj napriek zvýšeniu zostáva pod 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje kontrakciu aktivity od jej expanzie. To signalizuje spomalenie poklesu v sektore.



Index produkcie v decembri vzrástol na 47,8 bodu zo 46 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Pod 50-bodovou hranicou sa pohybuje už nepretržite sedem mesiacov, dostal sa však najvyššie od júna.



Vďaka zmierneniu inflačných tlakov, zotavovaniu dodávateľských reťazcov a zníženiu obáv z energetickej krízy index budúcej produkcie vyskočil na 53,8 bodu zo 48,8 bodu.