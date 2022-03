Výrobný sektor v Rakúsku naďalej rastie

Viedeň 29. marca (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore v Rakúsku pokračovala tento mesiac v raste, už 21. mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa zrýchlilo. K zrýchleniu rastu prispela najmä produkcia, očakávania sektora do budúcnosti však prudko klesli, pod čo sa podpísala vojna na Ukrajine. Informoval o tom server RTTNews.



Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor dosiahol v marci 59,3 bodu oproti februárovej hodnote 58,4 bodu. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výrazne rástla produkcia a zvýšil sa aj počet nových objednávok, aj keď v dôsledku situácie na Ukrajine slabším tempom. Na to poukazuje vývoj exportných objednávok, ktoré rástli najslabšie za posledné tri mesiace.



Najslabším tempom za tri mesiace rástla aj zamestnanosť v rakúskom výrobnom sektore. Navyše, pre situáciu na Ukrajine, ako aj rastúce ceny vstupov, sa výrazne zhoršili očakávania firiem. Tie dosiahli najnižšiu úroveň od júna 2020.