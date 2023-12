Výrobný závod IKEA v Malackách sa rozrástol o 36 000 m2

Malacky 14. decembra (OTS) - Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili zástupcovia investora a generálneho dodávateľa stavby, spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a.s.DYNAMIK HOLDING, a.s., sa postaral o to, aby výstavba rozšírenia výrobných kapacít a skladových priestorov prebehla v rekordne krátkom čase. Pozemné práce sa začali v auguste 2022, samotná výstavby odštartovala v januári 2023 a všetky objekty boli dokončené a odovzdané do prevádzky za menej ako 14 mesiacov, v novembri 2023. Výrobný závod tak získal nové priestory v úctyhodnej výmere 36 000 m2, čo je väčšia výmera, ako má 5 futbalových ihrísk vedľa seba. Na výstavbu nových hál boli naviazané aj ďalšie práce, ako napríklad vybudovanie vonkajších spevnených plôch, úprava vonkajšieho osvetlenia, výstavba dvoch transportných mostov, rekonštrukcia existujúcich hál a sadové úpravy v celom areáli. Zaujímavým prvkom realizácie bude aj zelená stena fasády, jej krása a účelnosť sa však prejaví až po čase, keď vyrastie vysadená zeleň., povedalRozsiahla investícia do tohto výrobného závodu bola podmienená najmä snahou o uspokojenie celosvetového dopytu po výrobkoch investora. Rozšírenie výrobných a skladových priestorov umožní napríklad vyrobiť až 80 miliónov kusov ročne najobľúbenejšej knižnice z produkcie IKEA. Podľa odhadov za z tohto produktu celosvetovo predá 1 kus každých 5 sekúnd. Zvýšenie výrobnej a skladovej kapacity znamená prinesie do regiónu aj viac ako 100 nových pracovných miest. DYNAMIK HOLDING , a.s., je slovenská stavebná spoločnosť, ktorá v slovenskom stavebníctve pôsobí od roku 1990 a od vtedy vyrástla na jednu z najvýznamnejších stavebných spoločností na Slovensku. S obratom približne 100 mil. eur ročne a s viac ako 400 úspešne dokončenými projektami je stabilným, dôveryhodným partnerom a zodpovedným generálnym dodávateľom stavieb pre firmy, výrobné závody aj developerské spoločnosti. Zameriava sa na KOMPLEXNÚ PRÍPRAVU PROJEKTOV, DEVELOPMENT, REALIZÁCIU a GENERÁLNU DODÁVKU STAVIEB, pripravuje individuálne a na mieru šité DESIGN AND BUILD PROJEKTY.