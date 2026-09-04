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Výrobný závod Paloma potvrdil vysoký štandard svojich procesov
Výrobný závod Paloma, súčasť SHP Group, potvrdil vysoký štandard svojich procesov. V audite IFS HPC získal 97,74 %.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (OTS) - Výrobný závod Paloma na Slovensku, patriaci do SHP Group, úspešne absolvoval audit podľa medzinárodného štandardu IFS HPC a získal hodnotenie Higher Level. V audite dosiahol celkové skóre 97,74 %.
IFS HPC patrí medzi uznávané štandardy pre výrobcov nepotravinárskeho spotrebného tovaru. Jeho cieľom je preveriť, či má výrobca správne nastavené procesy na zabezpečenie kvality, bezpečnosti a súladu výrobkov s požiadavkami zákazníkov a legislatívy.
Audit sa zameriava na celý systém fungovania výroby – od riadenia kvality a hygieny cez kontrolu výrobných procesov a sledovateľnosť až po riadenie rizík, dokumentáciu či nápravné a preventívne opatrenia. Získanie úrovne Higher Level preto predstavuje pre zákazníkov a obchodných partnerov nezávislé potvrdenie, že závod spĺňa požiadavky štandardu na vysokej úrovni.
Foto: SHP Harmanec
„Výsledok 97,74 % vnímame ako veľmi silné potvrdenie kvality práce celého tímu Paloma. Za vysokým hodnotením nie je jeden proces alebo jedno oddelenie, ale každodenná dôslednosť našich kolegov naprieč celým závodom. Pre našich zákazníkov je zároveň dôležitým signálom, že kvalitu a bezpečnosť výrobkov nielen deklarujeme, ale nechávame ich pravidelne preverovať aj nezávislými auditmi podľa medzinárodne uznávaných štandardov,“ uviedol Richard Žigmund, predseda predstavenstva SHP Group.
Vysoké skóre má význam najmä v spolupráci s obchodnými partnermi, pre ktorých sú stabilita výrobných procesov, sledovateľnosť a schopnosť výrobcu dlhodobo garantovať požadovanú úroveň kvality čoraz dôležitejšími kritériami.
Pre SHP Group je certifikácia zároveň súčasťou širšieho systému riadenia kvality naprieč výrobnými závodmi. Spoločnosť využíva externé audity ako nástroj na nezávislé overenie svojich procesov aj na identifikáciu ďalších oblastí, v ktorých sa môže zlepšovať.
Dosiahnuté skóre 97,74 % a úroveň Higher Level tak predstavujú nielen úspech závodu Paloma, ale aj potvrdenie dlhodobého záväzku SHP Group prinášať zákazníkom a spotrebiteľom výrobky s vysokým a konzistentným štandardom kvality.
IFS HPC patrí medzi uznávané štandardy pre výrobcov nepotravinárskeho spotrebného tovaru. Jeho cieľom je preveriť, či má výrobca správne nastavené procesy na zabezpečenie kvality, bezpečnosti a súladu výrobkov s požiadavkami zákazníkov a legislatívy.
Audit sa zameriava na celý systém fungovania výroby – od riadenia kvality a hygieny cez kontrolu výrobných procesov a sledovateľnosť až po riadenie rizík, dokumentáciu či nápravné a preventívne opatrenia. Získanie úrovne Higher Level preto predstavuje pre zákazníkov a obchodných partnerov nezávislé potvrdenie, že závod spĺňa požiadavky štandardu na vysokej úrovni.
Foto: SHP Harmanec
„Výsledok 97,74 % vnímame ako veľmi silné potvrdenie kvality práce celého tímu Paloma. Za vysokým hodnotením nie je jeden proces alebo jedno oddelenie, ale každodenná dôslednosť našich kolegov naprieč celým závodom. Pre našich zákazníkov je zároveň dôležitým signálom, že kvalitu a bezpečnosť výrobkov nielen deklarujeme, ale nechávame ich pravidelne preverovať aj nezávislými auditmi podľa medzinárodne uznávaných štandardov,“ uviedol Richard Žigmund, predseda predstavenstva SHP Group.
Vysoké skóre má význam najmä v spolupráci s obchodnými partnermi, pre ktorých sú stabilita výrobných procesov, sledovateľnosť a schopnosť výrobcu dlhodobo garantovať požadovanú úroveň kvality čoraz dôležitejšími kritériami.
Pre SHP Group je certifikácia zároveň súčasťou širšieho systému riadenia kvality naprieč výrobnými závodmi. Spoločnosť využíva externé audity ako nástroj na nezávislé overenie svojich procesov aj na identifikáciu ďalších oblastí, v ktorých sa môže zlepšovať.
Dosiahnuté skóre 97,74 % a úroveň Higher Level tak predstavujú nielen úspech závodu Paloma, ale aj potvrdenie dlhodobého záväzku SHP Group prinášať zákazníkom a spotrebiteľom výrobky s vysokým a konzistentným štandardom kvality.
SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom do 300 miliónov EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group ročne vyrobí takmer 200 tisíc ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 300 ľudí. Je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.