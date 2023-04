Vyše 40% bytových domov v SR sú paneláky, prevládajú najmä v Petržalke

Bratislava 7. apríla (TASR) - V Slovenskej republike je 77.113 bytových domov (BD). Z toho 33.666 je so stenovými panelmi, čo predstavuje 43,7 %. Tento typ nosnej konštrukcie prevládal najmä v okrese Bratislava V, presnejšie v mestskej časti Petržalka, kde je z uvedených panelov postavených viac ako 63 % domov. Informovala o tom hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR Jasmína Stauder pri príležitosti výročia najväčšieho sídliska v Bratislavskom kraji Petržalka.



Uviedla, že obnovou okien, strechy, obvodového plášťa, prístavbou, nadstavbou prešlo 31.381 BD so stenovými panelmi, čo je 93 % uvedených typov bytových domov. V SR je 2280 panelových BD bez rekonštrukcie, čo predstavuje sedem percent týchto typov bytových domov.



Najmenej panelákov s rekonštrukciou je v Trnavskom kraji s počtom 3107. Najviac panelových BD s rekonštrukciou sa nachádza v Bratislavskom kraji s počtom 4977, doplnila Stauder.



Uzavrela, že najmenej bytových domov so stenovými panelmi je v Trnavskom kraji s počtom 3289. Najviac panelových domov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to 5361.