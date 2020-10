Vyše 50 % malých a stredných podnikov sa obáva, že do roka nevydrží

Londýn 22. októbra (TASR) - Viac než polovica malých a stredných európskych podnikov, ktoré zabezpečujú prácu pre približne dve tretiny pracujúcich Európanov, sa obáva, že v nasledujúcich 12 mesiacoch skončí. Ukázal to najnovší prieskum poradenskej spoločnosti McKinsey. Situácia môže byť pritom ešte horšia, keďže prieskum sa uskutočnil v auguste, teda pred terajším prudkým rastom počtu nakazených novým koronavírusom a opätovným prijímaním rozsiahlych obmedzení.



Spoločnosť McKinsey, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters, zrealizovala prieskum na vzorke viac než 2200 firiem v piatich najväčších európskych ekonomikách (v Nemecku, vo Francúzsku, v Británii, Taliansku a Španielsku). Prieskum ukázal, že zhruba 55 % malých a stredných podnikov predpokladá, že ak sa ich tržby nezvýšia, do septembra budúceho roka svoju činnosť ukončia. Pri súčasnom vývoji situácie sa očakáva, že jedna z 10 malých a stredných firiem oznámi nesolventnosť do šiestich mesiacov.



Do kategórie malých a stredných podnikov patria firmy s maximálne 250 zamestnancami. Pre svoju nedostatočnú veľkosť sú citlivejšie na krízy peňažných tokov. Napríklad v Španielsku až 83 % z 85.000 firiem, ktoré od februára skrachovali, zamestnávalo menej než päť ľudí.



Medzinárodný menový fond (MMF) tento týždeň upozornil, že vlády musia urobiť všetko preto, aby pandémiu a z nej vyplývajúce ekonomické škody zvládli. Podľa fondu je dôležité neustupovať od podpory príliš skoro, ináč sa zopakuje chyba z obdobia svetovej finančnej krízy. "Je potrebné, aby vlády zabezpečili, že momentálne nesolventné, ale inak životaschopné firmy sa udržia nad vodou," uviedol MMF.