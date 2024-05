Vyše 50 % nemeckých firiem v rezidenčnej výstavbe nemá dosť objednávok

Berlín 10. mája (TASR) - Viac ako polovica z firiem v nemeckom sektore rezidenčnej výstavby zaznamenala v apríli nedostatok objednávok. Vyplýva to výsledkov prieskumu, ktorý v piatok zverejnil ekonomický inštitút Ifo. To poukazuje na najhoršiu realitnú krízu v nemeckom stavebníctve za celé desaťročia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu až 55,2 % opýtaných firiem v apríli uviedlo, že zápasí s nedostatkom objednávok. To je síce mierny pokles z 56,2 % v marci, ale stále vysoké číslo, ktoré znamená, že viac ako každá druhá firma má problémy so slabým dopytom, uviedol ekonomický inštitút Ifo.



"Stavitelia domov hľadajú náznaky nádeje, no koniec krízy je v nedohľadne," povedal Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov Ifo. Hoci sa podnikateľská klíma v sektore rezidenčnej výstavby už začala zlepšovať, zostáva hlboko v zápornom pásme. Očakávania sú preto stále ďaleko od optimizmu. Nedostatok objednávok spôsobuje, že mnohé spoločnosti znižujú svoje ceny, dodal Wohlrabe.



Podľa Ifo problémom zostáva aj rušenie objednávok, hoci aj v tomto prípade podiel spoločností, ktoré oznámili zrušenie objednávok, v apríli klesol na 17,6 % z 19,6 % v marci.