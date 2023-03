Cez 50 zamestnávateľov ponúka na výstavisku v Nitre pracovné miesta

Nitra 29. marca (TASR) - Stovky pracovných ponúk v oblasti administratívy, priemyslu, bankovníctva, cestovného ruchu, dopravy, gastronómie, obchodu či marketingu ponúka kariérne podujatie Kariéra EXPO. Na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa v stredu stretlo viac ako 50 zamestnávateľov, ktorí ponúkajú pracovné príležitosti vhodné pre čerstvých absolventov, ale aj skúsených odborníkov, skonštatoval Peter Libuša, CEO portálu Kariéra.sk.



Na pracovnom veľtrhu ponúkajú prácu najznámejšie slovenské spoločnosti. Medzi ne patria ZF Slovakia, Lidl Slovenská republika, Matador Automotive Vráble, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ale aj Ministerstvo obrany SR. Nechýbajú ani miestne firmy a inštitúcie z Nitry a blízkeho okolia.



Návštevníci si okrem prednášok môžu vyskúšať modelové pracovné pohovory, prekonzultovať svoj životopis, získať spätnú väzbu či nechať si zhotoviť profesionálnu fotografiu do svojho životopisu. Absolvovať môžu osobnostné, jazykové a IT testovanie, pomocou ktorého si môžu zmerať svoje znalosti a schopnosti.



Počas celého dňa sú pripravené prednášky odborníkov a verejne známych spíkrov. Okrem hlavného pódia sa jednotliví spíkri predstavujú aj na Kariéra Skills Stage. Ich prednášky sú zamerané predovšetkým na pracovné prostredie a užitočné informácie, ktoré sú zaujímavé pre uchádzačov o prácu. Tretie pódium IT Stage - Lapis.sk je venované prednáškam o bezpečnosti v IT sektore, práci z domu, umelej inteligencii a tiež o programoch MS Office, ako sú Word, Excel či PowerPoint.