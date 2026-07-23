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Vyše 500.000 holandských domácností malo problém zaplatiť za energie
Podľa uvedených zdrojov k tejto situácii viedli nízke príjmy mnohých rodín v kombinácii s vysokými nákladmi na energie alebo domy, ktoré bolo ťažké vykurovať.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 23. júla (TASR) - Holandsko skloňuje výraz energetická chudoba. Najnovšie údaje výskumného inštitútu TNO a holandského štatistického úradu (CBS) naznačili, že v roku 2025 počet domácností, ktoré mali problém s platením účtov za energie, zostal nezmenený a viac ako pol milióna domácností malo problém zaplatiť účty za energie. Na správu tlačovej agentúry ANP upozornil spravodajca TASR.
Podľa uvedených zdrojov k tejto situácii viedli nízke príjmy mnohých rodín v kombinácii s vysokými nákladmi na energie alebo domy, ktoré bolo ťažké vykurovať. Sumy na zaplatenie účtov za energie sa za posledný rok zvýšili.
„Skupina ľudí s nízkym príjmom sa trochu znížila. To však vyvážil nárast nákladov na energie. Tieto účinky sa navzájom viac-menej vynulovali,“ vysvetlil hlavný ekonóm CBS Peter Hein van Mulligen.
Denník NL Times pripomenul, že po tom, ako vláda v roku 2024 ukončila opatrenia v podobe finančnej podpory zavedené v rokoch 2022 a 2023 v reakcii na energetickú krízu vyvolanú ruskou inváziou na Ukrajinu, sa počet domácností trpiacich energetickou chudobou zvýšil na šesť percent všetkých domácností. Toto percento zostalo v minulom roku rovnaké.
Ceny energií tento rok opäť rastú pre vojnu v Iráne. „Tento vplyv vidieť vo vyšších cenách za naftu a benzín, ale zatiaľ nie v cenách energií pre domácnosti,“ povedal Mulligen. Podľa neho bol vplyv cien plynu a elektriny pre spotrebiteľov za posledných šesť mesiacov obmedzený. Možno aj preto, lebo ľudia majú zmluvy na dobu určitú, to však nie je záruka pre druhú polovicu roka, keď aj ceny energií pre domácnosti môžu narásť.
Domácnosti s nízkymi príjmami a vysokými nákladmi na energie v roku 2025 čelili priemernému ročnému nedostatku hotovosti vo výške 624 eur. V roku 2024 to bolo 577 eur. Táto medzera vo finančnej dostupnosti je najväčšia pre domácnosti, ktoré zažívajú energetickú chudobu v domoch obývaných ich vlastníkmi alebo v domoch, ktoré sa ťažko vykurujú.
Podľa údajov TNO a CBS by bolo potrebných približne 256 miliónov eur na pomoc energeticky chudobným domácnostiam, aby v roku 2025 odolali hrozbe energetickej chudoby.
Výskumníčka TNO Anika Batenburgová potvrdila, že nemožno presne odhadnúť, do akej miery týmto domácnostiam pomôže Núdzový energetický fond, ktorý obsahuje približne 200 miliónov eur.
Energeticky chudobné domácnosti minuli v minulom roku približne 12 % svojho príjmu na energie, lebo hoci sa ich príjmy zvýšili, náklady na energie stúpali prudšie. Ide o mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Priemerná holandská domácnosť v roku 2025 minula na energie približne 5 % svojho príjmu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Podľa uvedených zdrojov k tejto situácii viedli nízke príjmy mnohých rodín v kombinácii s vysokými nákladmi na energie alebo domy, ktoré bolo ťažké vykurovať. Sumy na zaplatenie účtov za energie sa za posledný rok zvýšili.
„Skupina ľudí s nízkym príjmom sa trochu znížila. To však vyvážil nárast nákladov na energie. Tieto účinky sa navzájom viac-menej vynulovali,“ vysvetlil hlavný ekonóm CBS Peter Hein van Mulligen.
Denník NL Times pripomenul, že po tom, ako vláda v roku 2024 ukončila opatrenia v podobe finančnej podpory zavedené v rokoch 2022 a 2023 v reakcii na energetickú krízu vyvolanú ruskou inváziou na Ukrajinu, sa počet domácností trpiacich energetickou chudobou zvýšil na šesť percent všetkých domácností. Toto percento zostalo v minulom roku rovnaké.
Ceny energií tento rok opäť rastú pre vojnu v Iráne. „Tento vplyv vidieť vo vyšších cenách za naftu a benzín, ale zatiaľ nie v cenách energií pre domácnosti,“ povedal Mulligen. Podľa neho bol vplyv cien plynu a elektriny pre spotrebiteľov za posledných šesť mesiacov obmedzený. Možno aj preto, lebo ľudia majú zmluvy na dobu určitú, to však nie je záruka pre druhú polovicu roka, keď aj ceny energií pre domácnosti môžu narásť.
Domácnosti s nízkymi príjmami a vysokými nákladmi na energie v roku 2025 čelili priemernému ročnému nedostatku hotovosti vo výške 624 eur. V roku 2024 to bolo 577 eur. Táto medzera vo finančnej dostupnosti je najväčšia pre domácnosti, ktoré zažívajú energetickú chudobu v domoch obývaných ich vlastníkmi alebo v domoch, ktoré sa ťažko vykurujú.
Podľa údajov TNO a CBS by bolo potrebných približne 256 miliónov eur na pomoc energeticky chudobným domácnostiam, aby v roku 2025 odolali hrozbe energetickej chudoby.
Výskumníčka TNO Anika Batenburgová potvrdila, že nemožno presne odhadnúť, do akej miery týmto domácnostiam pomôže Núdzový energetický fond, ktorý obsahuje približne 200 miliónov eur.
Energeticky chudobné domácnosti minuli v minulom roku približne 12 % svojho príjmu na energie, lebo hoci sa ich príjmy zvýšili, náklady na energie stúpali prudšie. Ide o mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Priemerná holandská domácnosť v roku 2025 minula na energie približne 5 % svojho príjmu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)