Vyše 60 finančných firiem presunulo operácie z Británie do Luxemburska

Brusel 29. januára (TASR) - Viac ako 60 finančných firiem presťahovalo niektoré svoje operácie z Londýna do Luxemburgu, v pokuse ochrániť svoje záujmy pred účinkami brexitu. Uviedla to v stredu tlačová agentúra AFP.



V stredu, v deň keď poslanci Európskeho parlamentu (EP) mali na programe schválenie dohody o odchode Spojeného kráľovstva z Únie, verejno-súkromná agentúra Luxemburg for Finance zverejnila údaje o tom, že niektoré britské firmy z oblasti financií sa snažili poistiť sa na obdobie po brexite.



Podľa uvedenej skupiny už 60 britských finančných firiem verejne oznámilo premiestnenie časti svojich činností do Luxemburska pre brexit, a najmenej 10 ďalších spoločností sa tak chystá urobiť.



"Od referenda o brexite v júni 2016 Luxembursko zaznamenalo prudký nárast záujmu britských firiem plánujúcich realizovať svoje budúce aktivity na trhu EÚ a svoje cezhraničné aktivity," uviedla agentúra Luxemburg for Finance. Rovnaký zdroj spresnil, že ďalším dôsledkom brexitu je skutočnosť, že luxemburské právo si stále viac vyberajú medzinárodné inštitúcie pôsobiace na finančných trhoch.



Londýn je v súčasnosti vo všetkých ukazovateľoch najväčším finančným centrom v Európe a pravdepodobne ním zostane silné aj po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Avšak schopnosť londýnskeho "City" slobodne poskytovať finančné služby v ostatných členských štátoch Únie, bude závisieť od výsledkov budúcej obchodnej dohody medzi EÚ a Britániou, ktorá musí byť vyrokovaná v krátkom čase prechodného obdobia od februára do konca decembra tohto roku. Počas tohto 11-mesačného obdobia zrejme ďalšie britské firmy presunú svoje aktivity alebo časť aktivít na európsku pevninu.



Luxembursko, krajina EÚ s nízkym zdanením, má povesť trhu s dobrými finančnými službami a s diskrétnymi bankármi.



Podľa účtovníkov spoločnosti KPMG v období od referenda o brexite Luxembursko privítalo na svojom území 65 britských firiem, čím predbehlo Írsko (64 firiem) a Holandsko s Francúzskom (po 30 firiem). Medzi spoločnosti, ktoré presunuli niektoré svoje aktivity z Londýna, patria banky a ich oddelenia, poisťovne, ako aj obchodníci s cennými papiermi.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)