Vyše 60% priemyselných združení v Nemecku očakáva nepriaznivý rok 2023

Berlín 27. decembra (TASR) - Viac než 60 % nemeckých priemyselných združení v Nemecku je v súvislosti s budúcoročnými očakávaniami pesimistických. Predpokladajú, že produkcia firiem, ktoré zastupujú, bude nižšia, keďže ceny energií sú stále vysoké. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Z celkovo 49 združení, medzi ktorými urobil prieskum nemecký ekonomický inštitút IW, až 30 uviedlo, že očakáva pokles produkcie svojich členov. S rastom produkcie vo svojich sektoroch počíta iba 13 asociácií.



Takmer 40 združení sa v prieskume, ktorý sa uskutočnil od polovice novembra do prvých decembrových dní, vyjadrilo, že súčasná situácia je pre ich podniky horšia než pred rokom. V rovnakom období minulého roka pritom mnohé priemyselné asociácie predpokladali, že to najhoršie, čo priniesla pandémia nového koronavírusu, sa už podarilo prekonať.



"Firmy neočakávajú, že vysoké ceny energií klesnú v dohľadnej budúcnosti na úroveň spred krízy. To výrazne komplikuje vyhliadky na najbližší rok," povedal ekonomický expert IW Michael Grömling. Ako dodal, situácia je obzvlášť zložitá pre energeticky náročné podniky, pričom ich úspech bude závisieť práve od dostupných dodávok energie.