Vyše 70 % britských firiem očakáva, že neistota pretrvá do r. 2021

Londýn 5. marca (TASR) - Stále viac britských firiem predpokladá, že neistota spojená s odchodom Británie z Európskej únie bude pretrvávať minimálne do roku 2021. Poukázal na to najnovší prieskum britskej centrálnej banky. Podľa Bank of England (BoE) v súčasnosti zastávajú tento názor viac než tri štvrtiny britských firiem.



Z podnikov, ktoré sa zúčastnili na februárovom prieskume BoE, až 76 % očakáva, že neistota súvisiaca s brexitom bude trvať najmenej do roku 2021. V januárovom prieskume očakávalo takéto predlžovanie neistoty 59 % britských firiem. Na prieskume, ktorý sa uskutočnil od 7. do 21. februára, sa zúčastnilo 2891 respondentov.



Britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že obchodnú dohodu s Európskou úniou uzatvorí do 31. decembra tohto roka, do ktorého platí súčasné prechodné obdobie. Podľa viacerých expertov na obchod to však nebude jednoduché, keďže názory britskej vlády a zástupcov EÚ na podmienky vzájomnej dohody sa prudko líšia.