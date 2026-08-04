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Vyše 70 percent Čechov považuje svoju prácu za stresujúcu
Podľa výskumného ústavu ide o rozsiahlejší problém, s ktorým je nutné systematicky pracovať.
Autor TASR
Praha 4. augusta (TASR) - Hoci je práca podľa aktuálneho výskumu neziskového ústavu STEM dôležitou súčasťou identity Čechov, vyše 70 percent zamestnancov považuje svoju prácu za stresujúcu a cíti sa z nej vyčerpaných. Pätine českej verejnosti práca výrazne narúša súkromný život, pričom najnespokojnejší sú mladí. Vyplýva to z výsledkov výskumu o pracovných podmienkach, ktoré STEM zverejnil v utorok, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Podľa aktuálnych dát STEM sa 76 percent zamestnaných osôb cíti z práce minimálne občas vyčerpaných a 72 percent považuje svoju prácu za stresujúcu, 37 percent dospelých sa cíti z práce vyčerpaných často alebo neustále, v podobnej intenzite reportuje 32 percent osôb pocity stresu, 12 percent dospelých pracuje často alebo stále v nebezpečných podmienkach,“ uviedol STEM.
Podotkol pritom, že pracovné prostredie je jedným z faktorov, ktorý sa premieta do zhoršujúceho sa duševného zdravia českej populácie. Podľa výskumného ústavu ide o rozsiahlejší problém, s ktorým je nutné systematicky pracovať. Dodal, že podľa štúdie OECD príde Česko v období rokov 2025 až 2050 ročne o 1,5 percenta HDP pre neriešené problémy v oblasti duševného zdravia v súvislosti s úzkosťami a depresiami.
Aktuálny výskum sa okrem iného zaoberal aj zladením súkromného a pracovného života ľudí. Výsledky ukázali, že približne pätine českej verejnosti práca výraznejším spôsobom narúša súkromný život a u ďalšej tretiny sa to deje občas. V tomto kontexte sú najmenej spokojní Česi v najmladšej vekovej kategórii od 18 do 29 rokov. Aspoň občasný nesúlad medzi pracovným a súkromným životom uviedlo 63 percent z nich. Medzi ľuďmi vo veku od 45 do 59 rokov to bolo 41 percent. Väčšiu nespokojnosť vyjadrili aj tí, ktorí majú deti.
To, že je práca z pohľadu českej verejnosti silným pilierom národnej identity, dokazuje podľa STEM aj výsledok, že 61 percent Čechov uviedlo, že by do práce chodili aj v prípade, ak by mali dostatok peňazí.
Do výskumu neziskového ústavu STEM, ktorý sa uskutočnil od 16. do 21. júna 2026, sa zapojilo 1352 respondentov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Podľa aktuálnych dát STEM sa 76 percent zamestnaných osôb cíti z práce minimálne občas vyčerpaných a 72 percent považuje svoju prácu za stresujúcu, 37 percent dospelých sa cíti z práce vyčerpaných často alebo neustále, v podobnej intenzite reportuje 32 percent osôb pocity stresu, 12 percent dospelých pracuje často alebo stále v nebezpečných podmienkach,“ uviedol STEM.
Podotkol pritom, že pracovné prostredie je jedným z faktorov, ktorý sa premieta do zhoršujúceho sa duševného zdravia českej populácie. Podľa výskumného ústavu ide o rozsiahlejší problém, s ktorým je nutné systematicky pracovať. Dodal, že podľa štúdie OECD príde Česko v období rokov 2025 až 2050 ročne o 1,5 percenta HDP pre neriešené problémy v oblasti duševného zdravia v súvislosti s úzkosťami a depresiami.
Aktuálny výskum sa okrem iného zaoberal aj zladením súkromného a pracovného života ľudí. Výsledky ukázali, že približne pätine českej verejnosti práca výraznejším spôsobom narúša súkromný život a u ďalšej tretiny sa to deje občas. V tomto kontexte sú najmenej spokojní Česi v najmladšej vekovej kategórii od 18 do 29 rokov. Aspoň občasný nesúlad medzi pracovným a súkromným životom uviedlo 63 percent z nich. Medzi ľuďmi vo veku od 45 do 59 rokov to bolo 41 percent. Väčšiu nespokojnosť vyjadrili aj tí, ktorí majú deti.
To, že je práca z pohľadu českej verejnosti silným pilierom národnej identity, dokazuje podľa STEM aj výsledok, že 61 percent Čechov uviedlo, že by do práce chodili aj v prípade, ak by mali dostatok peňazí.
Do výskumu neziskového ústavu STEM, ktorý sa uskutočnil od 16. do 21. júna 2026, sa zapojilo 1352 respondentov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)