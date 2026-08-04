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< sekcia Ekonomika

Vyše 70 percent Čechov považuje svoju prácu za stresujúcu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Podľa výskumného ústavu ide o rozsiahlejší problém, s ktorým je nutné systematicky pracovať.

Autor TASR
Praha 4. augusta (TASR) - Hoci je práca podľa aktuálneho výskumu neziskového ústavu STEM dôležitou súčasťou identity Čechov, vyše 70 percent zamestnancov považuje svoju prácu za stresujúcu a cíti sa z nej vyčerpaných. Pätine českej verejnosti práca výrazne narúša súkromný život, pričom najnespokojnejší sú mladí. Vyplýva to z výsledkov výskumu o pracovných podmienkach, ktoré STEM zverejnil v utorok, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa aktuálnych dát STEM sa 76 percent zamestnaných osôb cíti z práce minimálne občas vyčerpaných a 72 percent považuje svoju prácu za stresujúcu, 37 percent dospelých sa cíti z práce vyčerpaných často alebo neustále, v podobnej intenzite reportuje 32 percent osôb pocity stresu, 12 percent dospelých pracuje často alebo stále v nebezpečných podmienkach,“ uviedol STEM.

Podotkol pritom, že pracovné prostredie je jedným z faktorov, ktorý sa premieta do zhoršujúceho sa duševného zdravia českej populácie. Podľa výskumného ústavu ide o rozsiahlejší problém, s ktorým je nutné systematicky pracovať. Dodal, že podľa štúdie OECD príde Česko v období rokov 2025 až 2050 ročne o 1,5 percenta HDP pre neriešené problémy v oblasti duševného zdravia v súvislosti s úzkosťami a depresiami.

Aktuálny výskum sa okrem iného zaoberal aj zladením súkromného a pracovného života ľudí. Výsledky ukázali, že približne pätine českej verejnosti práca výraznejším spôsobom narúša súkromný život a u ďalšej tretiny sa to deje občas. V tomto kontexte sú najmenej spokojní Česi v najmladšej vekovej kategórii od 18 do 29 rokov. Aspoň občasný nesúlad medzi pracovným a súkromným životom uviedlo 63 percent z nich. Medzi ľuďmi vo veku od 45 do 59 rokov to bolo 41 percent. Väčšiu nespokojnosť vyjadrili aj tí, ktorí majú deti.

To, že je práca z pohľadu českej verejnosti silným pilierom národnej identity, dokazuje podľa STEM aj výsledok, že 61 percent Čechov uviedlo, že by do práce chodili aj v prípade, ak by mali dostatok peňazí.

Do výskumu neziskového ústavu STEM, ktorý sa uskutočnil od 16. do 21. júna 2026, sa zapojilo 1352 respondentov.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
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