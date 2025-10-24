< sekcia Ekonomika
Vyše 80 % Slovákov a Čechov mesačne vyhodí potraviny v hodnote 30 eur
Najväčšie výdavky na jedlo majú ľudia v SR vo veku 45 až 53 rokov, pričom na potraviny minú mesačne od 301 do 400 eur.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Celkovo 81,7 % obyvateľov Slovenska a 84,7 % Česka vyhodí mesačne potraviny v hodnote 30 eur. Najväčšie výdavky na jedlo majú ľudia v SR vo veku 45 až 53 rokov, pričom na potraviny minú mesačne od 301 do 400 eur. V ČR má výdavky v tejto sume najviac generácia vo veku od 36 do 44 rokov. Najmenej míňajú ľudia nad 54 rokov, ktorí dávajú na jedlo do 200 eur mesačne. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Munch a aplikácie Nesnězeno, ktorý realizovala agentúra Ipsos.
Sumu od 31 do 50 eur mesačne stratí na jedle 14 % Slovákov a 10,4 % Čechov. O viac ako 50 eur prichádza mesačne 4,4 % ľudí v SR a päť percent v ČR. Najnižšiu sumu v hodnote päť eur stratí vyhodením potravín 25 % Slovákov a 31 % Čechov.
Celkovo míňajú častejšie na jedlo vrátane malých aj veľkých nákupov potravín, donášok či jedál v reštauráciách české domácnosti, a to 51,2 % od 201 do 400 eur, pričom u Slovákov je to pri tejto sume 47,5 %. Naopak, v SR je o niečo vyšší podiel domácností s výdavkami od 401 do 600 eur, teda 25,9 %, v ČR je to menej, na úrovni 22,1 %. Pri výdavkoch do 200 eur sú na tom obe krajiny zhodne, a to od vyše 20 % do skoro 22 %. Viac ako 600 eur dá na jedlo mesačne 4,8 % Slovákov a 5,8 % Čechov.
Rozdiely medzi krajinami ovplyvňuje aj inflácia a rast cien potravín. Zatiaľ čo v Česku podľa údajov Eurostatu rástli tento rok ceny potravín asi o 2,7 %, tak na Slovensku to bolo o 3,9 %. Celková inflácia v SR dosahovala v rovnakom období úroveň 4,6 %, pričom v ČR len 2,5 %. Slovenské domácnosti tak čelia vyšším cenám aj rýchlejšiemu tempu zdražovania, preto si môžu dovoliť utratiť za potraviny menej ako tie české.
Najnižším stratám do päť eur sa v SR najviac približuje generácia od 45 do 53 rokov, a to 25,4 %. Ľudia od 54 do 65 rokov zaznamenávajú podiel pri tejto sume 35,2 %. V prípade Česka do päť eur mesačne stratí na jedle 34 % ľudí vo veku od 45 do 53 rokov a takmer 50 % od 54 do 65 rokov. Čo sa týka mladej generácie od 18 do 26 rokov, tak je to iba 16,5 % Slovákov a 14,5 % Čechov. Naopak, mladí sú najviac zastúpení v rámci zbytočnej straty financií vo výške od šiestich do 20 eur, a to v pomere 52 % zo SR a 49 % z ČR. V Česku má táto generácia väčšie 23 % zastúpenie aj v rozmedzí straty peňazí na jedlo od 21 do 30 eur, pričom na Slovensku je to menej, konkrétne 17,7 %.
Sumu od 31 do 50 eur mesačne stratí na jedle 14 % Slovákov a 10,4 % Čechov. O viac ako 50 eur prichádza mesačne 4,4 % ľudí v SR a päť percent v ČR. Najnižšiu sumu v hodnote päť eur stratí vyhodením potravín 25 % Slovákov a 31 % Čechov.
Celkovo míňajú častejšie na jedlo vrátane malých aj veľkých nákupov potravín, donášok či jedál v reštauráciách české domácnosti, a to 51,2 % od 201 do 400 eur, pričom u Slovákov je to pri tejto sume 47,5 %. Naopak, v SR je o niečo vyšší podiel domácností s výdavkami od 401 do 600 eur, teda 25,9 %, v ČR je to menej, na úrovni 22,1 %. Pri výdavkoch do 200 eur sú na tom obe krajiny zhodne, a to od vyše 20 % do skoro 22 %. Viac ako 600 eur dá na jedlo mesačne 4,8 % Slovákov a 5,8 % Čechov.
Rozdiely medzi krajinami ovplyvňuje aj inflácia a rast cien potravín. Zatiaľ čo v Česku podľa údajov Eurostatu rástli tento rok ceny potravín asi o 2,7 %, tak na Slovensku to bolo o 3,9 %. Celková inflácia v SR dosahovala v rovnakom období úroveň 4,6 %, pričom v ČR len 2,5 %. Slovenské domácnosti tak čelia vyšším cenám aj rýchlejšiemu tempu zdražovania, preto si môžu dovoliť utratiť za potraviny menej ako tie české.
Najnižším stratám do päť eur sa v SR najviac približuje generácia od 45 do 53 rokov, a to 25,4 %. Ľudia od 54 do 65 rokov zaznamenávajú podiel pri tejto sume 35,2 %. V prípade Česka do päť eur mesačne stratí na jedle 34 % ľudí vo veku od 45 do 53 rokov a takmer 50 % od 54 do 65 rokov. Čo sa týka mladej generácie od 18 do 26 rokov, tak je to iba 16,5 % Slovákov a 14,5 % Čechov. Naopak, mladí sú najviac zastúpení v rámci zbytočnej straty financií vo výške od šiestich do 20 eur, a to v pomere 52 % zo SR a 49 % z ČR. V Česku má táto generácia väčšie 23 % zastúpenie aj v rozmedzí straty peňazí na jedlo od 21 do 30 eur, pričom na Slovensku je to menej, konkrétne 17,7 %.