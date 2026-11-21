< sekcia Ekonomika
Vyše polovica Slovákov má na darčeky rovnaký rozpočet ako vlani
Približne rovnakú sumu ako vlani chce na darčeky minúť 53,7 % respondentov, viac plánuje minúť 10,9 % opýtaných, zatiaľ čo 20,7 % počíta s nižšími výdavkami.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Kým viac ako polovica Slovákov plánuje minúť na vianočné darčeky približne rovnako ako minulý rok, pätina plánuje svoj rozpočet znížiť. Najčastejšie ľudia darčeky plánujú nakúpiť na slovenských e-shopoch, pričom takmer tri štvrtiny respondentov chcú mať darčeky objednané najneskôr do polovice decembra. Vyplýva to z prieskumu pre spoločnosť Dodo, ktorý na vzorke 1050 respondentov koncom októbra realizovala agentúra Ipsos.
Približne rovnakú sumu ako vlani chce na darčeky minúť 53,7 % respondentov, viac plánuje minúť 10,9 % opýtaných, zatiaľ čo 20,7 % počíta s nižšími výdavkami. Rozdiely sú viditeľné aj medzi jednotlivými vekovými skupinami. Mladí častejšie pripúšťajú mierne zvýšenie výdavkov. O niečo viac ako minulý rok plánuje minúť 15 % ľudí vo veku 18 až 26 rokov, zatiaľ čo v najstaršej sledovanej kategórii ide len o 5,2 %.
Výsledky prieskumu zároveň ukazujú, že internetové obchody majú pri plánovaných vianočných nákupoch významné postavenie. Spomedzi respondentov, ktorí kupujú vianočné darčeky, plánuje 55,5 % nakúpiť online. Najväčší podiel pritom pripadá na slovenské e-shopy, v ktorých chce väčšinu darčekov vybaviť 43,8 % opýtaných. Kamenné predajne preferuje 22,8 % respondentov a ďalších 21,7 % zatiaľ nevie, kde bude väčšinu darčekov nakupovať.
Zaujímavé rozdiely ukazuje aj porovnanie vekových kategórií. Slovenské e-shopy si ako hlavné miesto nákupu vianočných darčekov vyberá až 54,5 % ľudí vo veku 27 až 35 rokov. Medzi respondentmi vo veku 54 až 65 rokov je to 34,2 %. Najstaršia sledovaná veková kategória, naopak, výraznejšie inklinuje ku kamenným predajniam. Väčšinu darčekov v nich plánuje nakúpiť 31,2 % opýtaných vo veku 54 až 65 rokov, zatiaľ čo v kategórii 27 až 35 rokov je to len 17 %.
Pri predvianočných nákupoch zohráva dôležitú úlohu aj termín doručenia. Prieskum ukázal, že 22,4 % respondentov plánuje objednať darček z e-shopu najneskôr do konca novembra, aby mali istotu, že príde včas. Pre ďalších 27,7 % je touto hranicou 10. december a 23,7 % plánuje objednávať najneskôr do 15. decembra.
Aj v tomto prípade sa ukazujú rozdiely medzi generáciami. Najstarší respondenti sú pri plánovaní online objednávok opatrnejší. Najneskôr do konca novembra plánuje darčeky objednať 29,9 % ľudí vo veku 54 až 65 rokov, zatiaľ čo v kategórii 18 až 26 je to 17,4 %. Najmladší sú, naopak, ochotnejší ponechať si objednávanie darčekov na neskoršie obdobie. Až 13,9 % z nich uvádza ako svoj najneskorší termín objednávky 20. december, medzi najstaršími respondentmi sú to len 3,4 %.
Približne rovnakú sumu ako vlani chce na darčeky minúť 53,7 % respondentov, viac plánuje minúť 10,9 % opýtaných, zatiaľ čo 20,7 % počíta s nižšími výdavkami. Rozdiely sú viditeľné aj medzi jednotlivými vekovými skupinami. Mladí častejšie pripúšťajú mierne zvýšenie výdavkov. O niečo viac ako minulý rok plánuje minúť 15 % ľudí vo veku 18 až 26 rokov, zatiaľ čo v najstaršej sledovanej kategórii ide len o 5,2 %.
Výsledky prieskumu zároveň ukazujú, že internetové obchody majú pri plánovaných vianočných nákupoch významné postavenie. Spomedzi respondentov, ktorí kupujú vianočné darčeky, plánuje 55,5 % nakúpiť online. Najväčší podiel pritom pripadá na slovenské e-shopy, v ktorých chce väčšinu darčekov vybaviť 43,8 % opýtaných. Kamenné predajne preferuje 22,8 % respondentov a ďalších 21,7 % zatiaľ nevie, kde bude väčšinu darčekov nakupovať.
Zaujímavé rozdiely ukazuje aj porovnanie vekových kategórií. Slovenské e-shopy si ako hlavné miesto nákupu vianočných darčekov vyberá až 54,5 % ľudí vo veku 27 až 35 rokov. Medzi respondentmi vo veku 54 až 65 rokov je to 34,2 %. Najstaršia sledovaná veková kategória, naopak, výraznejšie inklinuje ku kamenným predajniam. Väčšinu darčekov v nich plánuje nakúpiť 31,2 % opýtaných vo veku 54 až 65 rokov, zatiaľ čo v kategórii 27 až 35 rokov je to len 17 %.
Pri predvianočných nákupoch zohráva dôležitú úlohu aj termín doručenia. Prieskum ukázal, že 22,4 % respondentov plánuje objednať darček z e-shopu najneskôr do konca novembra, aby mali istotu, že príde včas. Pre ďalších 27,7 % je touto hranicou 10. december a 23,7 % plánuje objednávať najneskôr do 15. decembra.
Aj v tomto prípade sa ukazujú rozdiely medzi generáciami. Najstarší respondenti sú pri plánovaní online objednávok opatrnejší. Najneskôr do konca novembra plánuje darčeky objednať 29,9 % ľudí vo veku 54 až 65 rokov, zatiaľ čo v kategórii 18 až 26 je to 17,4 %. Najmladší sú, naopak, ochotnejší ponechať si objednávanie darčekov na neskoršie obdobie. Až 13,9 % z nich uvádza ako svoj najneskorší termín objednávky 20. december, medzi najstaršími respondentmi sú to len 3,4 %.