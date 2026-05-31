Vyše polovica Slovákov minula za cestu viac, ako si mohla dovoliť
Platobné dáta Revolutu ukázali, že veľká časť cestovných výdavkov Slovákov smeruje do bežných každodenných platieb, nie iba do veľkých jednorazových položiek
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Hoci je cestovanie často spojené s oddychom a emóciami, 53 % Slovákov priznalo, že za cestu už minulo viac, než si mohlo dovoliť. Naopak, 47 % respondentov uviedlo, že nikdy neutratilo za cestu viac, ako mohlo. Informovala o tom fintech spoločnosť Revolut na základe prieskumu, ktorý pre ňu urobila agentúra Dynata.
Medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 24 rokov napríklad 25 % potvrdilo, že minulo viac, než si mohlo dovoliť opakovane, a ďalším 22 % sa to stalo aspoň niekedy. Spätne to však väčšina neľutuje. „Z tých, ktorí niekedy minuli viac, než plánovali, 54 % hovorí, že to stálo za to. Naopak, medzi ľuďmi nad 65 rokov hovorí 73 % respondentov, že sa im nikdy nestalo, že by minuli viac, ako si mohli dovoliť,“ uviedla spoločnosť.
Platobné dáta Revolutu ukázali, že veľká časť cestovných výdavkov Slovákov smeruje do bežných každodenných platieb, nie iba do veľkých jednorazových položiek. Potraviny a reštaurácie spolu predstavujú takmer polovicu zahraničných útrat.
„Významný podiel majú aj nákupy a doprava, zatiaľ čo položky priamo spojené s cestovaním, ako sú hotely, letenky a ďalšie cestovné služby, tvoria menšiu časť celkového rozpočtu. Práve pri viacerých každodenných a doplnkových kategóriách je medziročný rast,“ priblížil Revolut.
Výdavky na zábavu vzrástli približne o 16 %, na nákupy takmer o 12 %, zdravie o viac než 10 %, potraviny takmer o 9 %, dopravu o vyše 8 % a reštaurácie o necelých 6 %. Cestovanie Slovákov tak nestojí len na veľkých výdavkoch za dopravu alebo ubytovanie, ale najmä na množstve menších priebežných platieb počas pobytu.
„Naše dáta ukazujú, že hoci je cestovanie často vnímané ako forma úniku, skutočné správanie pri utrácaní zostáva relatívne štruktúrované a konzistentné,“ povedal Wiktor Stopa, vedúci rastu pre strednú, východnú a západnú Európu v Revolute. „Ľudia aj na cestách realizujú množstvo menších každodenných transakcií, či už doma alebo v zahraničí, čo zdôrazňuje dôležitosť mať prehľad o svojich financiách v reálnom čase,“ dodal.
