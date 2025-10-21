< sekcia Ekonomika
Vyše polovica štátov EÚ porušila v 2024 pravidlá pre dlh a deficit
Rozpočtový deficit Slovenska dosiahol v minulom roku 5,5 % HDP a dlh 59,7 % HDP.
Autor TASR
Luxemburg 21. októbra (TASR) - Sedemnásť z 27 členských štátov Európskej únie (EÚ) prekročilo v minulom roku limity pre rozpočtové deficity a verejný dlh. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat. TASR o tom informuje na základe správy DPA a údajov Eurostatu.
Podľa týchto údajov v eurozóne sa pomer deficitu verejných financií k hrubému domácemu produktu (HDP) v roku 2024 znížil na 3,1 % z 3,5 % v roku 2023. V celej EÚ klesol tiež na 3,1 % z 3,4 %. No zároveň sa pomer verejného dlhu k HDP vlani mierne zvýšil, a to v eurozóne na 87,1 % z 87 % na konci roka 2023 a v EÚ na 80,7 % z 80,5 %.
Dvanásť krajín EÚ malo v minulom roku rozpočtový deficit rovný alebo vyšší ako 3 % HDP, čo je maximálny povolený limit európskeho bloku pre verejné výdavky. Najvyššie deficity zaznamenali Rumunsko (9,3 %), Poľsko (6,5 %), Francúzsko (5,8 %) a Slovensko (5,5 %).
Iba šesť krajín EÚ zarobilo v minulom roku viac peňazí, ako minulo a zaznamenalo rozpočtový prebytok. Boli to Dánsko (4,5 %), Cyprus (4,1 %), Írsko (4 %), Grécko (1,2 %), Luxembursko (0,9 %) a Portugalsko (0,5 %). Okrem toho 12 krajín EÚ prekročilo minulý rok povolený limit pre verejný dlh na úrovni maximálne 60 % HDP.
Krajiny s najvyšším dlhovým zaťažením sú Grécko (154,2 %), Taliansko (134,9 %), Francúzsko (113,2 %), Belgicko (103,9 %) a Španielsko (101,6 %).
Na konci roka 2024 mali najnižšie pomery verejného dlhu k HDP v Estónsku (23,5 %), Bulharsku (23,8 %), Luxembursku (26,3 %), Dánsku (30,5 %), Švédsku (34 %) a Litve (38 %).
