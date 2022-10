Vyše tretina hotelierov vo V. Tatrách v mimosezóne zatvorí prevádzky

Vysoké Tatry 10. októbra (TASR) - Viac ako tretina hotelierov vo Vysokých Tatrách zatvorí na obdobie takzvanej mimosezóny svoje prevádzky. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si na malej vzorke opýtaných v súvislosti s energetickou krízou urobila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry. Jej riaditeľka Lucia Blašková pre TASR uviedla, že niektorí vrátane väčších hotelov už svoje prevádzky zatvorili, znovu ich plánujú otvoriť so začiatkom lyžovačky, respektíve s príchodom Vianoc.



"Plošne platí, že v Tatrách sa niektoré zariadenia, hlavne tie menšie a bez kongresových priestorov, zatvárali, respektíve obmedzovali prevádzku medzi letom a zimou aj v minulých rokoch. Teraz ich je však určite viac. Momentálne počasie praje, Vysoké Tatry boli aj počas víkendu doslova plné. Keď sa však poveternostné podmienky zhoršia, samozrejme, aj turistov bude menej," zhodnotila Blašková. Keďže šetria firmy naprieč celým Slovenskom, je podľa nej nižší dopyt aj po kongresových akciách, ktoré v regióne vypĺňali obdobie takzvanej mimosezóny.



"Pre nás nemá význam zatvoriť, v budove sa bude kúriť aj tak, takže by sme viac menej nič neusporili," uviedol v prieskume jeden z hotelierov. Z ankety OOCR ďalej vyplýva, že nikto z oslovených podnikateľov zatiaľ neplánuje svoje prevádzky zatvoriť úplne alebo definitívne. Šetriť plánujú najmä na prevádzkových a personálnych nákladoch.



Riaditeľka OOCR ďalej uviedla, že obdobie Silvestra sa už pomaly obsadzuje, takže tam situácia nie je nijako kritická. "Nad celou zimnou sezónou ale visí 'ťažký mrak'. Faktúry za energie sú veľmi vysoké, na čo sme už upozornili viackrát. Ceny hotelieri už zvyšovať nemôžu, trh to neunesie," upozornila Blašková. Pokračuje podľa nej trend, že hostia do tatranských hotelov aj na jeden deň prídu, avšak služby, ako napríklad gastro, využívajú menej. Najviac sa preto prepady tržieb týkajú stravovacích prevádzok.



Veľké riziko pre hotelierov je podľa Blaškovej personál. Tí, ktorí zatvárajú, sa snažia, aby zamestnanci čerpali dovolenky a neprepúšťajú. Niektorí ukončili sezónne zamestnania, čo môže podľa OOCR spôsobiť ďalší odliv zamestnancov do iných stabilnejších sektorov, ako počas pandémie. "Okrem boja o zákazníka tak pokračuje aj boj o zamestnanca. V podstate oproti bežným stabilným rokom sa všetci v cestovnom ruchu narobíme niekoľkonásobne viac, aby sme dosiahli aspoň podobný výsledok," skonštatovala. Dôležité pre hotelierov podľa nej je, ako budú fungovať ďalšie služby v regióne, napríklad bežecké a zjazdové trate, či aké budú ceny skipasov a služieb. "Ak bude všetko drahšie, vládnu obavy, že ľudia zimnú dovolenku vynechajú," uzavrela riaditeľka.