Niektoré stredné školy v Prešovskom kraji prejdú debarierizáciou

Prešov 28. augusta (TASR) - V Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) prejdú debarierizáciou vyše tri desiatky krajských stredných škôl. Umožnia to prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci výzvy vyhlásenej rezortom školstva. Školy vďaka európskym peniazom upravia svoje parkoviská, vstupy do budovy i priestory interiéru. Uľahčia tak prístup aj imobilným. Premenou debarierizácie už prešla Obchodná akadémia v Poprade a na rade je ďalších päť škôl PSK. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, objekty slovenských škôl boli postavené pred desiatkami rokov a pri ich výstavbe sa neriešila architektonická existencia bariér. V súčasnosti je situácia iná a mnohé stredné školy aj v Prešovskom kraji chcú cez dispozičné úpravy zjednodušiť prístup k vzdelávaniu tiež znevýhodneným žiakom. Preto vstúpili do výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zameranej na debarierizáciu, ktorá pri celkovom rozpočte 32,6 milióna eur alokovanom z plánu obnovu počíta s realizáciou projektov približne v 182 väčších školách s počtom žiakov nad 275.



V Prešovskom kraji má projekty debarierizácie uskutočniť viac ako 30 stredných škôl. "Sú z okresov Prešov, Poprad, Humenné, Bardejov, Vranov nad Topľou, Levoča, Kežmarok, ako aj Sabinov, Snina Stará Ľubovňa a Svidník. Zámery škôl a ich financovanie odobrené krajským parlamentom rovnako prešli schvaľovacími procesmi rezortu ministerstva školstva, pričom sú za vyše 5 miliónov eur," priblížila Jeleňová.



Pôjde o vybudovanie bezbariérových vstupov do školských budov vrátane parkovania, exteriérových rámp a automatických vstupných dverí. Úpravy zabezpečia bezproblémový pohyb imobilných medzi poschodiami cez obstaranie schodiskových plošín, prípadne výťahov či výťahových plošín. Počíta sa aj s rekonštrukciou sociálnych zariadení a šatní.



"V prípade Obchodnej akadémie v Poprade je stavba zameraná na debarierizáciu jej priestorov už ukončená. V piatich ďalších župných školách boli staveniská medzitým odovzdané zhotoviteľovi. Konkrétne v Strednej priemyselnej škole (SPŠ) strojníckej v Prešove, Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove, Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Humennom, ako aj na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom a na Gymnáziu T. Vansovej v Starej Ľubovni. V najbližších dňoch sa realizátorovi odovzdajú ďalšie tri školy, a to dve v Prešove a jedna vo Vranove nad Topľou," doplnila Jeleňová.



Zmienené školy by sa podľa nej mohli debarierizovať už do konca tohto roka v závislosti od ukončenia súťaží na zhotoviteľa stavieb a uzavretia zmlúv s dodávateľmi. Posledný termín na ukončenie stavebných aktivít projektov majú do konca júna 2025.



Zoznam stredných škôl PSK, ktorých sa týka debarierizácia, je zverejnený na webstránke kraja.