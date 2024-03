Výška dávky v nezamestnanosti sa dá vypočítať v kalkulačke

Bratislava 19. marca (TASR) - Výšku dávky v nezamestnanosti si možno vypočítať aj v informatívnej kalkulačke Sociálnej poisťovne (SP). Dostupná je na webovej stránke SP. V utorok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



Kalkulačka na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti je podľa SP prehľadná a jej použitie je jednoduché. Stačí do nej zadať dátum zaradenia alebo predpokladaného zaradenia, do evidencie uchádzačov o zamestnanie a výšku priemernej mesačnej hrubej mzdy. Na základe toho kalkulačka vypočíta dennú výšku dávky a tiež výšku dávky za mesiac, ktorý ma 30 dní, a za ten, ktorý má 31 dní.



"Kalkulačka má informatívny charakter. Sociálna poisťovňa klientom odporúča, aby si v tejto životnej situácii zároveň aktivovali prístup do svojho elektronického účtu poistenca, ktorý im ponúkne detailnejšie informácie - o stave žiadosti o dávku v nezamestnanosti a po jej priznaní tiež informácie o sume dávky v nezamestnanosti a jej výplate po jednotlivých mesiacoch," uviedol Kontúr.



Doplnil, že elektronický účet majú klienti SP zriadený automaticky a bezplatne. Prístup k nemu si možno aktivovať osobne v pobočke SP alebo elektronicky cez slovensko.sk.