Výška nemocenskej dávky záleží od hrubej mzdy

Bratislava 12. februára (TASR) - Najmä v čase chrípkovej sezóny sa občania zaujímajú o výšku dávky nemocenské. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že výška dávky je vždy individuálna a závisí od hrubej mzdy, teda vymeriavacieho základu, z ktorej poistenec (za zamestnanca jeho zamestnávateľ) odvádza poistné na nemocenské poistenie. Zákon pritom presne stanovuje podmienky na priznanie dávky a aj vzorec na jej výpočet.



"Platí základný princíp, podľa ktorého, čím vyššia je hrubá mzda, z ktorej poistenec platí poistné, tým vyššia je aj dávka. Zákon ale obmedzuje jej maximálnu výšku. Ak dnes poistenec odvádza poistné z hrubej mzdy nad 2026 eur, maximálna výška dávky nemocenské na deň je ohraničená sumou 36,63456500 eura. Znamená to, že poistenec môže po splnení všetkých podmienok dostať dávku pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci maximálne vo výške 1099,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to je 1135,70 eura," informuje poisťovňa.



Pri nižších vymeriavacích základov (hrubej mzde) je dávka nižšia. Priemerná výška dávky nemocenské pritom medziročne vzrástla o 29 eur. Kým v roku 2018 dosahovala 268,02 eura mesačne, vlani to bolo 296,94 eura.



Prvých 10 dní práceneschopnosti nahrádza zamestnancovi jeho príjem zamestnávateľ, pričom prvé tri dni PN-ky to predstavuje 25 % denného vymeriavacieho základu a ďalšie dni to je 55 %. Následne, ak PN-ka pokračuje aj od 11. dňa, vypláca ju Sociálna poisťovňa, pričom výška dávky na deň tvorí 55 % z denného vymeriavacieho základu poistenca.