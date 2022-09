Výška použiteľného výnosu z dražieb emisných kvót by mala vzrásť

Bratislava 27. septembra (TASR) - Výška použiteľného výnosu z dražieb kvót zo súčasných 30 % ročného výnosu by mala vzrásť na 70 %. Zároveň sa má vypustiť oprávnenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót na zákonom stanovené účely. Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok posunulo do druhého čítania novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorú predložili poslanci SaS.



Predkladatelia v dôvodovej správe poukázali na to, že výnosy z predaja emisných kvót predstavujú najvýznamnejšiu časť celkových príjmov Environmentálneho fondu. Limity výdavkov použiteľných pre jednotlivé oblasti podpory, ktoré sú financované z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami, sú stanovené Ministerstvom financií SR v návrhu rozpočtu fondu na najbližšie tri rozpočtové roky.



"Príjmy fondu za roky 2015 až 2020 vo výške cca 1,2 miliardy eur tvorili najmä výnosy z dražby emisných kvót," vyčíslili predkladatelia. Z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR vykonanej v roku 2021 podľa nich vyplýva, že kumulácia prebytkov na účte fondu neprispieva k riešeniu závažných problémov v životnom prostredí.