Výška Prvej pomoci rastie, o podporu je možné žiadať do konca apríla

Bratislava 19. apríla (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplatilo na udržanie zamestnanosti k 31. marcu zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) zhruba 2,44 miliardy eur. Úrady práce uzavreli cez 218.000 dohôd o poskytovaní pomoci. Február je pritom posledným mesiacom, za ktorý je možné požiadať o finančnú podporu cez nástroje Prvej pomoci, a to do konca apríla. Uplatňuje sa rozšírený rámec Prvá pomoc+ a aj možnosť využiť opatrenie 3B. Vyplýva to z aktuálneho komentára Inštitútu sociálnej politiky (ISP) o pomoci rodinám a pracujúcim v čase pandémie.



ISP poukázal aj na to, že od marca platí zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. Ministerstvo práce taktiež pripravilo projekt na udržanie pracovných miest aj pre SZČO, na ktorých sa kurzarbeit nevzťahuje. Pilotný projekt sa uplatní zatiaľ za marec.



Maximum v uhrádzanej sume počas tretej vlny pandémie sa podľa ISP dosiahlo v decembri. Údaje za január a február signalizujú postupný útlm v čerpaní. Od novembra sa dynamicky upravuje odvetvová štruktúra vyplácanej Prvej pomoci. Za január čerpali najviac Prvej pomoci firmy z odvetvia priemyselnej výroby a stavebníctva. Pomoc na jedného zamestnanca pokračuje v opatrnom raste, čo signalizujú aj februárové údaje. Viac ako štvrtina januárovej Prvej pomoci smerovala zasiahnutým subjektom prostredníctvom opatrenia 3B pre podniky s najviac 49 zamestnancami a s poklesom tržieb najmenej 40 %.



Ešte za október pripadala na jedno pracovné miesto finančná pomoc vo výške zhruba 351 eur. "Prechod na atraktívnejší rámec Prvá pomoc+ za november a nasledujúce mesiace má pozitívny vplyv na výšku príspevku. Aktualizovaný decembrový údaj presiahol 516 eur a za január sa dostal na hranicu 543 eur. Predbežné februárové čísla sú z tohto pohľadu taktiež pozitívne, a to 550 eur, pričom očakávame ďalšiu korekciu tohto ukazovateľa," priblížil analytik ISP Matúš Baliak.



Odvetvie priemyselnej výroby podľa inštitútu dominovalo z pohľadu čerpanej sumy v období apríl až október 2021 s podielom mesačne od 21 po 39 %. Zmena nastala za november, keď sa k priemyselnej výrobe pridalo odvetvie ubytovacích a stravovacích služieb s rovnakým relatívnym zastúpením (18 %). Za december sa do pozície najväčšieho beneficienta dostali podniky pôsobiace v ubytovacích a stravovacích službách nasledované veľko- a maloobchodom s podielom na úrovni zhruba 21 %, respektíve 18 %.



Za január sa situácia opäť zmenila. Inštitút skonštatoval, že údaje naznačujú návrat podnikov z priemyselnej výroby spolu so stavebníctvom, kam smeruje takmer 18 % pomoci. Predbežne za február sú najintenzívnejšie čerpajúcim odvetvím podniky pôsobiace v stavebníctve, ale ISP očakáva dodatočné korekcie.



Znovuzavedenie možnosti čerpania cez opatrenia 3B pre mikro- a malé podniky za december a nasledujúce mesiace podľa inštitútu mení intenzitu využívania zvyšných opatrení, stále však dominuje opatrenie 2. Za december sa podľa aktualizovaných údajov vyplatilo cez 3B zhruba 22 % Prvej pomoci. Cez opatrenie 2 a 3A sa vyplatilo takmer 40, respektíve 30 %. Intenzita čerpania cez 3B za január ešte vzrástla a presiahla štvrtinu, kým cez 3A sa vyplatila menej ako štvrtina. Cez opatrenie 2 smerovalo ďalších približne 46 %. Februárové čísla signalizujú mierny útlm čerpania cez opatrenie 3B, ISP však predpokladá dodatočné posuny vo využívaní jednotlivých opatrení.