Výška tarify v MHD v Prievidzi a Bojniciach sa zmení

Prievidza 27. februára (TASR) - Cestujúci budú za jazdu autobusmi mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prievidzi a Bojniciach platiť viac. Zmenou tarifného systému prievidzská samospráva reaguje na výrazne zvýšené náklady na prevádzku MHD. Nová tarifa počíta i so zavedením časových cestovných lístkov. Zmeny odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok, schváliť ich musí zastupiteľstvo v Bojniciach.



"Súčasná cena cestovných lístkov platí od roku 2017, od tejto doby nedochádzalo k žiadnym alebo minimálnym zmenám," spomenul referent dopravy mestského úradu v Prievidzi Branislav Michalík.



Mesto podľa neho pri stanovení novej tarify vychádzalo z cenotvorby ostatných dopravcov. "Návrh bol vytvorený tak, aby sme aj za zvýšenú cenu cestovného dokázali cestujúcim priniesť viac, keďže sme znížili cenu prestupného cestovného lístka z 0,15 eura na nulu. Tým si cestujúci síce zaplatia viac, ale dostanú i kvalitnejšie služby, teda hodnotnejší cestovný lístok," priblížil.



Bežné cestovné sa zvýši o 0,25 eura na 0,80 eura, s dopravnou kartou cestujúci zaplatia namiesto 0,50 eura celkom 0,60 eura. Bezplatná tarifa bude naďalej platiť pre deti do šiestich rokov veku, vodiaceho psa, detský kočík s dieťaťom a invalidný vozík. "Bez karty bolo zvýšenie vyššie, keďže chceme motivovať cestujúcich, aby si ju zaobstarali, keďže významným spôsobom zrýchli ich vybavenie v autobusoch. Zároveň predpokladáme, že pravidelní cestujúci kartu majú už vybavenú a týmto sme ich chceli zvýhodniť," vysvetlil Michalík.



Súčasťou novej tarify je podľa neho i zavedenie časových cestovných lístkov, ktoré motivujú cestujúcich využívať aj menej využívané spoje v čase dopravných sediel, najmä vo večerných hodinách a cez víkendy. Časové cestovné lístky si bude môcť verejnosť zakúpiť len s dopravnou kartou, a to na obdobie siedmich, 30, 90 a 365 dní.



"Návrh novej tarify prinesie znížené výdavky na zabezpečenie dopravnej obslužnosti a prinesie vyššiu atraktivitu verejnej dopravy v Prievidzi a Bojniciach," skonštatovala radnica.



Novú tarifu prerokovalo mesto Prievidza i so zástupcami samosprávy Bojníc. Do platnosti má vstúpiť 1. apríla.